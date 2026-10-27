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Головна Смак Польське печиво "Мазурка" за 20 хвилин: все змішати й у духовку

Польське печиво "Мазурка" за 20 хвилин: все змішати й у духовку

Ua ru
27 жовтня 2026 22:21
Польська мазурка з горіхами та родзинками: просте печиво до чаю Фото: smachnenke.com.ua
Печиво з родзинками. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться домашньої випічки без тривалого замішування, спробуйте польську мазурку. Достатньо збити яйця із цукром, додати борошно, горіхи й родзинки, а потім відправити тісто в духовку. Печиво виходить ароматним і чудово смакує з чаєм або кавою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 60 г або до смаку;
  • борошно — 120 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • волоські горіхи або суміш горіхів — 100 г;
  • родзинки — 100 г.
рецепт польського печива мазурка
Печиво з родзинками та горіхами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Горіхи злегка підсушити на сухій сковороді, охолодити й подрібнити.
  2. Родзинки промити та добре обсушити.
  3. Яйця збити із цукром до пишної світлої маси.
  4. Додати просіяне борошно з розпушувачем, обережно перемішати, всипати горіхи й родзинки.
  5. Викласти тісто на деко з пергаментом, сформувати прямокутний пласт завтовшки 5–7 мм.
  6. Випікати за температури 180 °C приблизно 15–20 хвилин, до легкої золотистості. Не пересушувати.

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десерт рецепт випічка печиво
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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