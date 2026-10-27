Польське печиво "Мазурка" за 20 хвилин: все змішати й у духовку
Ua ru
27 жовтня 2026 22:21
Фото: smachnenke.com.ua
Печиво з родзинками. Фото: smachnenke.com.ua
Коли хочеться домашньої випічки без тривалого замішування, спробуйте польську мазурку. Достатньо збити яйця із цукром, додати борошно, горіхи й родзинки, а потім відправити тісто в духовку. Печиво виходить ароматним і чудово смакує з чаєм або кавою.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 60 г або до смаку;
- борошно — 120 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- волоські горіхи або суміш горіхів — 100 г;
- родзинки — 100 г.
Спосіб приготування
- Горіхи злегка підсушити на сухій сковороді, охолодити й подрібнити.
- Родзинки промити та добре обсушити.
- Яйця збити із цукром до пишної світлої маси.
- Додати просіяне борошно з розпушувачем, обережно перемішати, всипати горіхи й родзинки.
- Викласти тісто на деко з пергаментом, сформувати прямокутний пласт завтовшки 5–7 мм.
- Випікати за температури 180 °C приблизно 15–20 хвилин, до легкої золотистості. Не пересушувати.
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