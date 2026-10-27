Печиво з родзинками. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться домашньої випічки без тривалого замішування, спробуйте польську мазурку. Достатньо збити яйця із цукром, додати борошно, горіхи й родзинки, а потім відправити тісто в духовку. Печиво виходить ароматним і чудово смакує з чаєм або кавою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 60 г або до смаку;

борошно — 120 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

волоські горіхи або суміш горіхів — 100 г;

родзинки — 100 г.

Печиво з родзинками та горіхами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Горіхи злегка підсушити на сухій сковороді, охолодити й подрібнити. Родзинки промити та добре обсушити. Яйця збити із цукром до пишної світлої маси. Додати просіяне борошно з розпушувачем, обережно перемішати, всипати горіхи й родзинки. Викласти тісто на деко з пергаментом, сформувати прямокутний пласт завтовшки 5–7 мм. Випікати за температури 180 °C приблизно 15–20 хвилин, до легкої золотистості. Не пересушувати.

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