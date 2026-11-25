Домашнее печенье за 20 минут: понадобится 400 г муки и 2 яйца
Ua ru
25 ноября 2026 22:45
Фото: smakuiemo.com.ua
Домашнее печенье. Фото: smakuiemo.com.ua
Ароматное медовое печенье с орехами легко приготовить к семейному чаепитию. Оно получается мягким внутри, с аппетитной румяной корочкой и приятным ореховым вкусом. Особенность рецепта — посыпка из масла, сахара, муки и измельчённых орехов, которая делает каждое печенье особенно вкусным.
Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 120 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- мед — 100 г;
- растительное масло — 100 г;
- мука — 400 г;
- разрыхлитель — 10 г.
Для ореховой посыпки:
- мука — 70 г;
- сливочное масло — 50 г;
- сахар — 70 г;
- измельченные орехи — 100 г.
Дополнительно:
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- яичный белок — 1 шт.;
- пергамент для выпечки — по необходимости.
Способ приготовления
- Яйца смешать с сахаром и ванильным сахаром, добавить мед и масло.
- Муку смешать с разрыхлителем и постепенно всыпать в жидкую смесь.
- Замесить мягкое тесто, которое не липнет к рукам, и на некоторое время поставить в холодильник.
- Для посыпки перетереть муку с холодным сливочным маслом, добавить сахар и измельченные орехи.
- Из теста сформировать небольшие шарики. Каждый окунуть в слегка взбитый белок, а затем обвалять в ореховой крошке. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 15–20 минут, до золотистой корочки. Готовое печенье немного остудить перед подачей.
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