Домашнее печенье. Фото: smakuiemo.com.ua

Ароматное медовое печенье с орехами легко приготовить к семейному чаепитию. Оно получается мягким внутри, с аппетитной румяной корочкой и приятным ореховым вкусом. Особенность рецепта — посыпка из масла, сахара, муки и измельчённых орехов, которая делает каждое печенье особенно вкусным.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 120 г;

ванильный сахар — 10 г;

мед — 100 г;

растительное масло — 100 г;

мука — 400 г;

разрыхлитель — 10 г.

Для ореховой посыпки:

мука — 70 г;

сливочное масло — 50 г;

сахар — 70 г;

измельченные орехи — 100 г.

Дополнительно:

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яичный белок — 1 шт.;

пергамент для выпечки — по необходимости.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Яйца смешать с сахаром и ванильным сахаром, добавить мед и масло. Муку смешать с разрыхлителем и постепенно всыпать в жидкую смесь. Замесить мягкое тесто, которое не липнет к рукам, и на некоторое время поставить в холодильник. Для посыпки перетереть муку с холодным сливочным маслом, добавить сахар и измельченные орехи. Из теста сформировать небольшие шарики. Каждый окунуть в слегка взбитый белок, а затем обвалять в ореховой крошке. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 15–20 минут, до золотистой корочки. Готовое печенье немного остудить перед подачей.

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