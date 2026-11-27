Домашние сметанники без дрожжей: печенье, которое никогда не надоедает
Ua ru
27 ноября 2026 03:04
Фото: zhyttia.com.ua
Сметанники без дрожжей. Фото: zhyttia.com.ua
Это печенье прекрасно подходит для домашнего чаепития: оно нежное, воздушное и долго не надоедает. Благодаря сметане тесто получается мягким, а сахарная посыпка во время выпечки образует аппетитную золотистую корочку.
Рецепт опубликовала Школа Жизни, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 150 г;
- сметана — 150 г;
- растительное масло без запаха — 100 мл;
- мука — примерно 400 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- пищевая сода — 0,5 ч. л.;
- соль — щепотка.
Для смазывания и посыпки:
- яичный желток — 1 шт.;
- молоко — немного;
- сахар — для посыпки.
Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром до пышной светлой массы. Добавить соль, разрыхлитель и растительное масло.
- Сметану отдельно смешать с содой и ввести в яичную смесь.
- Постепенно всыпать просеянную муку и замесить мягкое тесто. Накрыть и оставить на 30 минут.
- Разделить тесто на небольшие кусочки, сформировать шарики, слегка приплюснуть и сделать в центре углубление.
- Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом.
- Желток смешать с молоком, смазать печенье и посыпать сахаром.
- Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 30 минут, до румяности.
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