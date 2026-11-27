Сметанники без дрожжей. Фото: zhyttia.com.ua

Это печенье прекрасно подходит для домашнего чаепития: оно нежное, воздушное и долго не надоедает. Благодаря сметане тесто получается мягким, а сахарная посыпка во время выпечки образует аппетитную золотистую корочку.

Рецепт опубликовала Школа Жизни, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 150 г;

сметана — 150 г;

растительное масло без запаха — 100 мл;

мука — примерно 400 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

пищевая сода — 0,5 ч. л.;

соль — щепотка.

Для смазывания и посыпки:

яичный желток — 1 шт.;

молоко — немного;

сахар — для посыпки.

Приготовление печенья. Фото: zhyttia.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром до пышной светлой массы. Добавить соль, разрыхлитель и растительное масло. Сметану отдельно смешать с содой и ввести в яичную смесь. Постепенно всыпать просеянную муку и замесить мягкое тесто. Накрыть и оставить на 30 минут. Разделить тесто на небольшие кусочки, сформировать шарики, слегка приплюснуть и сделать в центре углубление. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом. Желток смешать с молоком, смазать печенье и посыпать сахаром. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 30 минут, до румяности.

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