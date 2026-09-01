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Головна Смак Домашній соус із помідорів на зиму: без оцту та стерилізації

Домашній соус із помідорів на зиму: без оцту та стерилізації

Ua ru
1 вересня 2026 01:04
Домашній томатний соус на зиму: густий, ароматний і без оцту
Домашній соус із помідорів. Фото: smachnenke.com.ua

Такий соус зручно приготувати наприкінці сезону, коли стиглих помідорів особливо багато. Мінімум спецій дозволяє зберегти натуральний смак овочів, а тривале уварювання робить консистенцію густою та насиченою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • стиглі помідори — 5 кг;
  • червоний солодкий перець — 500 г;
  • гострий перець — 1 шт. або за смаком;
  • лаврове листя — 2–3 шт.;
  • духмяний перець — кілька горошин;
  • сіль — 1 ст. л. з гіркою (40–50 г);
  • цукор — 2–3 ст. л.;
  • солодка паприка — 1 ч. л., за бажанням.

Вихід — приблизно 4–4,5 л соусу.

рецепт соусу на зиму із помідорів та перцю
Приготування соусу. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори та солодкий перець промити, очистити від зайвого й крупно нарізати.
  2. Гострий перець додати за смаком.
  3. Подрібнити всі овочі м’ясорубкою, блендером або кухонним комбайном.
  4. Перелити масу у велику каструлю та довести до кипіння.
  5. Додати лаврове листя, духмяний перець, сіль і цукор. За бажанням можна додати солодку паприку.
  6. Варити без кришки 20–30 хвилин, періодично перемішуючи.
  7. Коли соус помітно загусне, зменшити вогонь до мінімального.
  8. Підготувати стерилізовані банки та прокип’ятити кришки.
  9. Гарячий соус розлити у банки до самого верху й одразу герметично закрити.
  10. Перевернути банки догори дном і залишити до повного охолодження.
  11. Зберігати у прохолодному темному місці.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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