Домашній томатний соус на зиму: густий, ароматний і без оцту

Домашній соус із помідорів на зиму: без оцту та стерилізації
Ua ru
1 вересня 2026 01:04
Домашній соус із помідорів. Фото: smachnenke.com.ua
Такий соус зручно приготувати наприкінці сезону, коли стиглих помідорів особливо багато. Мінімум спецій дозволяє зберегти натуральний смак овочів, а тривале уварювання робить консистенцію густою та насиченою.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- стиглі помідори — 5 кг;
- червоний солодкий перець — 500 г;
- гострий перець — 1 шт. або за смаком;
- лаврове листя — 2–3 шт.;
- духмяний перець — кілька горошин;
- сіль — 1 ст. л. з гіркою (40–50 г);
- цукор — 2–3 ст. л.;
- солодка паприка — 1 ч. л., за бажанням.
Вихід — приблизно 4–4,5 л соусу.
Спосіб приготування
- Помідори та солодкий перець промити, очистити від зайвого й крупно нарізати.
- Гострий перець додати за смаком.
- Подрібнити всі овочі м’ясорубкою, блендером або кухонним комбайном.
- Перелити масу у велику каструлю та довести до кипіння.
- Додати лаврове листя, духмяний перець, сіль і цукор. За бажанням можна додати солодку паприку.
- Варити без кришки 20–30 хвилин, періодично перемішуючи.
- Коли соус помітно загусне, зменшити вогонь до мінімального.
- Підготувати стерилізовані банки та прокип’ятити кришки.
- Гарячий соус розлити у банки до самого верху й одразу герметично закрити.
- Перевернути банки догори дном і залишити до повного охолодження.
- Зберігати у прохолодному темному місці.
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