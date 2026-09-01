Домашній томатний соус на зиму: густий, ароматний і без оцту

Домашній соус із помідорів. Фото: smachnenke.com.ua

Такий соус зручно приготувати наприкінці сезону, коли стиглих помідорів особливо багато. Мінімум спецій дозволяє зберегти натуральний смак овочів, а тривале уварювання робить консистенцію густою та насиченою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

стиглі помідори — 5 кг;

червоний солодкий перець — 500 г;

гострий перець — 1 шт. або за смаком;

лаврове листя — 2–3 шт.;

духмяний перець — кілька горошин;

сіль — 1 ст. л. з гіркою (40–50 г);

цукор — 2–3 ст. л.;

солодка паприка — 1 ч. л., за бажанням.

Вихід — приблизно 4–4,5 л соусу.

Приготування соусу. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори та солодкий перець промити, очистити від зайвого й крупно нарізати. Гострий перець додати за смаком. Подрібнити всі овочі м’ясорубкою, блендером або кухонним комбайном. Перелити масу у велику каструлю та довести до кипіння. Додати лаврове листя, духмяний перець, сіль і цукор. За бажанням можна додати солодку паприку. Варити без кришки 20–30 хвилин, періодично перемішуючи. Коли соус помітно загусне, зменшити вогонь до мінімального. Підготувати стерилізовані банки та прокип’ятити кришки. Гарячий соус розлити у банки до самого верху й одразу герметично закрити. Перевернути банки догори дном і залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному темному місці.

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