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Главная Вкус Домашний томатный соус на зиму: без уксуса и стерилизации

Домашний томатный соус на зиму: без уксуса и стерилизации

Ua ru
1 сентября 2026 01:04
Домашний томатный соус на зиму: густой, ароматный и без уксуса
Домашний томатный соус. Фото: smachnenke.com.ua

Такой соус удобно готовить в конце сезона, когда спелых помидоров особенно много. Минимальное количество специй позволяет сохранить натуральный вкус овощей, а длительное уваривание делает консистенцию густой и насыщенной.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • спелые помидоры — 5 кг;
  • красный сладкий перец — 500 г;
  • острый перец — 1 шт. или по вкусу;
  • лавровые листья — 2–3 шт.;
  • душистый перец — несколько горошин;
  • соль — 1 ст. л. с горкой (40–50 г);
  • сахар — 2–3 ст. л.;
  • сладкая паприка — 1 ч. л., по желанию.

Выход — примерно 4–4,5 л соуса.

рецепт соусу на зиму із помідорів та перцю
Приготовление соуса. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры и сладкий перец промыть, очистить от лишнего и крупно нарезать.
  2. Острый перец добавить по вкусу.
  3. Измельчить все овощи в мясорубке, блендере или кухонном комбайне.
  4. Перелить массу в большую кастрюлю и довести до кипения.
  5. Добавить лавровый лист, душистый перец, соль и сахар. По желанию можно добавить сладкую паприку.
  6. Варить без крышки 20–30 минут, периодически перемешивая.
  7. Когда соус заметно загустеет, убавить огонь до минимума.
  8. Подготовить стерилизованные банки и прокипятить крышки.
  9. Горячий соус разлить по банкам до самого верха и сразу герметично закрыть.
  10. Перевернуть банки вверх дном и оставить до полного остывания.
  11. Хранить в прохладном тёмном месте.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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