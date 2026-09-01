Домашний томатный соус на зиму: густой, ароматный и без уксуса

Домашний томатный соус на зиму: без уксуса и стерилизации
Такой соус удобно готовить в конце сезона, когда спелых помидоров особенно много. Минимальное количество специй позволяет сохранить натуральный вкус овощей, а длительное уваривание делает консистенцию густой и насыщенной.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- спелые помидоры — 5 кг;
- красный сладкий перец — 500 г;
- острый перец — 1 шт. или по вкусу;
- лавровые листья — 2–3 шт.;
- душистый перец — несколько горошин;
- соль — 1 ст. л. с горкой (40–50 г);
- сахар — 2–3 ст. л.;
- сладкая паприка — 1 ч. л., по желанию.
Выход — примерно 4–4,5 л соуса.
Способ приготовления
- Помидоры и сладкий перец промыть, очистить от лишнего и крупно нарезать.
- Острый перец добавить по вкусу.
- Измельчить все овощи в мясорубке, блендере или кухонном комбайне.
- Перелить массу в большую кастрюлю и довести до кипения.
- Добавить лавровый лист, душистый перец, соль и сахар. По желанию можно добавить сладкую паприку.
- Варить без крышки 20–30 минут, периодически перемешивая.
- Когда соус заметно загустеет, убавить огонь до минимума.
- Подготовить стерилизованные банки и прокипятить крышки.
- Горячий соус разлить по банкам до самого верха и сразу герметично закрыть.
- Перевернуть банки вверх дном и оставить до полного остывания.
- Хранить в прохладном тёмном месте.
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