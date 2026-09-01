Домашний томатный соус на зиму: густой, ароматный и без уксуса

Домашний томатный соус. Фото: smachnenke.com.ua

Такой соус удобно готовить в конце сезона, когда спелых помидоров особенно много. Минимальное количество специй позволяет сохранить натуральный вкус овощей, а длительное уваривание делает консистенцию густой и насыщенной.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

спелые помидоры — 5 кг;

красный сладкий перец — 500 г;

острый перец — 1 шт. или по вкусу;

лавровые листья — 2–3 шт.;

душистый перец — несколько горошин;

соль — 1 ст. л. с горкой (40–50 г);

сахар — 2–3 ст. л.;

сладкая паприка — 1 ч. л., по желанию.

Выход — примерно 4–4,5 л соуса.

Приготовление соуса. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Помидоры и сладкий перец промыть, очистить от лишнего и крупно нарезать. Острый перец добавить по вкусу. Измельчить все овощи в мясорубке, блендере или кухонном комбайне. Перелить массу в большую кастрюлю и довести до кипения. Добавить лавровый лист, душистый перец, соль и сахар. По желанию можно добавить сладкую паприку. Варить без крышки 20–30 минут, периодически перемешивая. Когда соус заметно загустеет, убавить огонь до минимума. Подготовить стерилизованные банки и прокипятить крышки. Горячий соус разлить по банкам до самого верха и сразу герметично закрыть. Перевернуть банки вверх дном и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном тёмном месте.

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