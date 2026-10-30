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Головна Смак Дуже пишні оладки за 15 хвилин: рецепт на сніданок

Дуже пишні оладки за 15 хвилин: рецепт на сніданок

Ua ru
30 жовтня 2026 05:04
Пухкі оладки на кефірі: простий рецепт із доступних продуктів Фото: gospodynka.com.ua
Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Ці оладки стануть чудовим сніданком для всієї родини. Подавайте їх теплими з медом, варенням або сметаною — смачно й без зайвого клопоту. Ситна страва, яка подарує гарний настрій на весь день. 

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • теплий кефір — 400 мл;
  • борошно — 300 г;
  • сода — 1 ч. л.
рецепт оладок на сніданок
Оладки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати яйце із сіллю та цукром, влити теплий кефір.
  2. Поступово додати борошно, а разом із другою порцією всипати соду.
  3. Замісити густе тісто й залишити під плівкою на 5 хвилин.
  4. Викладати тісто ложкою на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії.
  5. Смажити під кришкою на слабкому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яності та готовності всередині.
  6. За бажанням посипати цукровою пудрою й подавати теплими.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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