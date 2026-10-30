Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Ці оладки стануть чудовим сніданком для всієї родини. Подавайте їх теплими з медом, варенням або сметаною — смачно й без зайвого клопоту. Ситна страва, яка подарує гарний настрій на весь день.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 2 ст. л.;

теплий кефір — 400 мл;

борошно — 300 г;

сода — 1 ч. л.

Оладки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Змішати яйце із сіллю та цукром, влити теплий кефір. Поступово додати борошно, а разом із другою порцією всипати соду. Замісити густе тісто й залишити під плівкою на 5 хвилин. Викладати тісто ложкою на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії. Смажити під кришкою на слабкому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яності та готовності всередині. За бажанням посипати цукровою пудрою й подавати теплими.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки".

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

Читайте також:

Також ми розповідали про рецепт легендарних налисників з потрійною начинкою з вишнями та маком.