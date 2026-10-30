Дуже пишні оладки за 15 хвилин: рецепт на сніданок
Ua ru
30 жовтня 2026 05:04
Фото: gospodynka.com.ua
Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua
Ці оладки стануть чудовим сніданком для всієї родини. Подавайте їх теплими з медом, варенням або сметаною — смачно й без зайвого клопоту. Ситна страва, яка подарує гарний настрій на весь день.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- теплий кефір — 400 мл;
- борошно — 300 г;
- сода — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Змішати яйце із сіллю та цукром, влити теплий кефір.
- Поступово додати борошно, а разом із другою порцією всипати соду.
- Замісити густе тісто й залишити під плівкою на 5 хвилин.
- Викладати тісто ложкою на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії.
- Смажити під кришкою на слабкому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яності та готовності всередині.
- За бажанням посипати цукровою пудрою й подавати теплими.
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