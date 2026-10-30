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Главная Вкус Очень пышные оладьи за 15 минут: рецепт на завтрак

Очень пышные оладьи за 15 минут: рецепт на завтрак

Ua ru
30 октября 2026 05:04
Пушистые оладьи на кефире: простой рецепт из доступных продуктов Фото: gospodynka.com.ua
Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Эти оладьи станут отличным завтраком для всей семьи. Подавайте их теплыми с медом, вареньем или сметаной — вкусно и без лишних хлопот. Сытное блюдо, которое подарит хорошее настроение на весь день.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • теплый кефир — 400 мл;
  • мука — 300 г;
  • сода — 1 ч. л.
рецепт оладок на сніданок
Оладьи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать яйцо с солью и сахаром, влить теплый кефир.
  2. Постепенно добавить муку, а вместе со второй порцией всыпать соду.
  3. Замесить густое тесто и оставить под пленкой на 5 минут.
  4. Выкладывать тесто ложкой на разогретую сковороду с небольшим количеством масла.
  5. Жарить под крышкой на слабом огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяности и готовности внутри.
  6. По желанию посыпать сахарной пудрой и подавать теплыми.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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