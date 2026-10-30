Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Эти оладьи станут отличным завтраком для всей семьи. Подавайте их теплыми с медом, вареньем или сметаной — вкусно и без лишних хлопот. Сытное блюдо, которое подарит хорошее настроение на весь день.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 ст. л.;

теплый кефир — 400 мл;

мука — 300 г;

сода — 1 ч. л.

Оладьи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Смешать яйцо с солью и сахаром, влить теплый кефир. Постепенно добавить муку, а вместе со второй порцией всыпать соду. Замесить густое тесто и оставить под пленкой на 5 минут. Выкладывать тесто ложкой на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Жарить под крышкой на слабом огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяности и готовности внутри. По желанию посыпать сахарной пудрой и подавать теплыми.

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