Очень пышные оладьи за 15 минут: рецепт на завтрак
Ua ru
30 октября 2026 05:04
Фото: gospodynka.com.ua
Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua
Эти оладьи станут отличным завтраком для всей семьи. Подавайте их теплыми с медом, вареньем или сметаной — вкусно и без лишних хлопот. Сытное блюдо, которое подарит хорошее настроение на весь день.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- теплый кефир — 400 мл;
- мука — 300 г;
- сода — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Смешать яйцо с солью и сахаром, влить теплый кефир.
- Постепенно добавить муку, а вместе со второй порцией всыпать соду.
- Замесить густое тесто и оставить под пленкой на 5 минут.
- Выкладывать тесто ложкой на разогретую сковороду с небольшим количеством масла.
- Жарить под крышкой на слабом огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяности и готовности внутри.
- По желанию посыпать сахарной пудрой и подавать теплыми.
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