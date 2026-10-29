Оладьи на завтрак за 15 минут: 200 г тыквы и стакан кефира
Ua ru
29 октября 2026 05:04
Фото: smachnenke.com.ua
Тыквенные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua
Приготовить вкусный завтрак можно примерно за 15–20 минут. Оладьи вкусные в теплом виде со сметаной, мёдом или любимым вареньем и прекрасно подходят для всей семьи.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- тыква — 200 г;
- яблоко — 1 шт.;
- кефир — 150 мл;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 130 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Натереть очищенную тыкву и яблоко на мелкой терке.
- Отдельно взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью, влить кефир.
- Смешать с фруктово-тыквенной массой.
- Добавить просеянную муку с разрыхлителем и перемешать до однородности.
- Выкладывать тесто ложкой на разогретую с маслом сковороду.
- Жарить на слабом огне под крышкой до золотистого цвета с одной стороны, затем перевернуть и довести до готовности без крышки.
- Подавать теплыми со сметаной, медом или вареньем.
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