Тыквенные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовить вкусный завтрак можно примерно за 15–20 минут. Оладьи вкусные в теплом виде со сметаной, мёдом или любимым вареньем и прекрасно подходят для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

тыква — 200 г;

яблоко — 1 шт.;

кефир — 150 мл;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

яйца — 2 шт.;

мука — 130 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

растительное масло — для жарки.

Тыквенные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Натереть очищенную тыкву и яблоко на мелкой терке. Отдельно взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью, влить кефир. Смешать с фруктово-тыквенной массой. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и перемешать до однородности. Выкладывать тесто ложкой на разогретую с маслом сковороду. Жарить на слабом огне под крышкой до золотистого цвета с одной стороны, затем перевернуть и довести до готовности без крышки. Подавать теплыми со сметаной, медом или вареньем.

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