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Главная Вкус Оладьи на завтрак за 15 минут: 200 г тыквы и стакан кефира

Оладьи на завтрак за 15 минут: 200 г тыквы и стакан кефира

Ua ru
29 октября 2026 05:04
Пушистые оладьи с тыквой и яблоком: нежный завтрак на кефире Фото: smachnenke.com.ua
Тыквенные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовить вкусный завтрак можно примерно за 15–20 минут. Оладьи вкусные в теплом виде со сметаной, мёдом или любимым вареньем и прекрасно подходят для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • тыква — 200 г;
  • яблоко — 1 шт.;
  • кефир — 150 мл;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 130 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • растительное масло — для жарки.
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Тыквенные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Натереть очищенную тыкву и яблоко на мелкой терке.
  2. Отдельно взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью, влить кефир.
  3. Смешать с фруктово-тыквенной массой.
  4. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и перемешать до однородности.
  5. Выкладывать тесто ложкой на разогретую с маслом сковороду.
  6. Жарить на слабом огне под крышкой до золотистого цвета с одной стороны, затем перевернуть и довести до готовности без крышки.
  7. Подавать теплыми со сметаной, медом или вареньем.

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тыква рецепт оладьи идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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