Оладки на сніданок за 15 хвилин: 200 г гарбуза та склянка кефіра
Ua ru
29 жовтня 2026 05:04
Фото: smachnenke.com.ua
Гарбузові оладки. Фото: smachnenke.com.ua
Приготувати смачний сніданок можна приблизно за 15–20 хвилин. Оладки смакують теплими зі сметаною, медом або улюбленим варенням і чудово підходять для всієї родини.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- гарбуз — 200 г;
- яблуко — 1 шт.;
- кефір — 150 мл;
- цукор — 100 г;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 130 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Натерти очищений гарбуз і яблуко на дрібній тертці.
- Окремо збити яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю, влити кефір.
- Змішати з фруктово-гарбузевою масою.
- Додати просіяне борошно з розпушувачем і перемішати до однорідності.
- Викладати тісто ложкою на розігріту з олією сковороду.
- Смажити на слабкому вогні під кришкою до золотистості з одного боку, потім перевернути й довести до готовності без кришки.
- Подавати теплими зі сметаною, медом або варенням.
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