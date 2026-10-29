Гарбузові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Приготувати смачний сніданок можна приблизно за 15–20 хвилин. Оладки смакують теплими зі сметаною, медом або улюбленим варенням і чудово підходять для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

гарбуз — 200 г;

яблуко — 1 шт.;

кефір — 150 мл;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

яйця — 2 шт.;

борошно — 130 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

олія — для смаження.

Гарбузові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Натерти очищений гарбуз і яблуко на дрібній тертці. Окремо збити яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю, влити кефір. Змішати з фруктово-гарбузевою масою. Додати просіяне борошно з розпушувачем і перемішати до однорідності. Викладати тісто ложкою на розігріту з олією сковороду. Смажити на слабкому вогні під кришкою до золотистості з одного боку, потім перевернути й довести до готовності без кришки. Подавати теплими зі сметаною, медом або варенням.

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