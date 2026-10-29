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Головна Смак Оладки на сніданок за 15 хвилин: 200 г гарбуза та склянка кефіра

Оладки на сніданок за 15 хвилин: 200 г гарбуза та склянка кефіра

Ua ru
29 жовтня 2026 05:04
Пухкі оладки з гарбузом і яблуком: ніжний сніданок на кефірі Фото: smachnenke.com.ua
Гарбузові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Приготувати смачний сніданок можна приблизно за 15–20 хвилин. Оладки смакують теплими зі сметаною, медом або улюбленим варенням і чудово підходять для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • гарбуз — 200 г;
  • яблуко — 1 шт.;
  • кефір — 150 мл;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 130 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • олія — для смаження.
рецепт гарбузових оладок на сніданок
Гарбузові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Натерти очищений гарбуз і яблуко на дрібній тертці.
  2. Окремо збити яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю, влити кефір.
  3. Змішати з фруктово-гарбузевою масою.
  4. Додати просіяне борошно з розпушувачем і перемішати до однорідності.
  5. Викладати тісто ложкою на розігріту з олією сковороду.
  6. Смажити на слабкому вогні під кришкою до золотистості з одного боку, потім перевернути й довести до готовності без кришки.
  7. Подавати теплими зі сметаною, медом або варенням.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

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гарбуз рецепт оладки ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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