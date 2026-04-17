Дуже смачний салат із сирої моркви та сиру за 2 хвилини: швидкий рецепт
Дата публікації: 17 квітня 2026 13:29
Салат з морквою. Фото: smachnenke.com.ua
Коли потрібно щось швидке, але смачне — цей салат виручає без зайвих зусиль. Просте поєднання інгредієнтів дає насичений і пікантний смак. Ідеальний варіант як для перекусу, так і як доповнення до основних страв.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- морква — 2–3 шт.;
- сир — 300 г;
- майонез — 4–5 ст. л.;
- часник — 3–4 зубчики;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Моркву очистити та натерти на тертці. Сир розім’яти виделкою або подрібнити до однорідної текстури.
- Часник подрібнити, змішати з майонезом, сіллю та перцем. Додати заправку до моркви й сиру.
- Усе добре перемішати до однорідності та одразу подавати.
