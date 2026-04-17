Дуже смачний салат із сирої моркви та сиру за 2 хвилини: швидкий рецепт

Салат з морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Коли потрібно щось швидке, але смачне — цей салат виручає без зайвих зусиль. Просте поєднання інгредієнтів дає насичений і пікантний смак. Ідеальний варіант як для перекусу, так і як доповнення до основних страв.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

морква — 2–3 шт.;

сир — 300 г;

майонез — 4–5 ст. л.;

часник — 3–4 зубчики;

сіль — за смаком;

перець — за смаком.

Салат з морквою та сирм. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Моркву очистити та натерти на тертці. Сир розім’яти виделкою або подрібнити до однорідної текстури. Часник подрібнити, змішати з майонезом, сіллю та перцем. Додати заправку до моркви й сиру. Усе добре перемішати до однорідності та одразу подавати.

