Дуже смачний салат із сирої моркви та сиру за 2 хвилини: швидкий рецепт

Дуже смачний салат із сирої моркви та сиру за 2 хвилини: швидкий рецепт

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 13:29
Дуже смачний салат із сирої моркви та сиру за 2 хвилини: швидкий рецепт
Салат з морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Коли потрібно щось швидке, але смачне — цей салат виручає без зайвих зусиль. Просте поєднання інгредієнтів дає насичений і пікантний смак. Ідеальний варіант як для перекусу, так і як доповнення до основних страв.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • морква — 2–3 шт.;
  • сир — 300 г;
  • майонез — 4–5 ст. л.;
  • часник — 3–4 зубчики;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком.
рецепт салату з морквою
Салат з морквою та сирм. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Моркву очистити та натерти на тертці. Сир розім’яти виделкою або подрібнити до однорідної текстури.
  2. Часник подрібнити, змішати з майонезом, сіллю та перцем. Додати заправку до моркви й сиру.
  3. Усе добре перемішати до однорідності та одразу подавати.

морква салат рецепт кисломолочний сир закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
