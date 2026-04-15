Ситний салат замість вечері: знадобиться 200 копченої ковбаси

Ситний салат замість вечері: знадобиться 200 г копченої ковбаси
Дата публікації: 15 квітня 2026 23:14
Цей салат — справжня знахідка, коли потрібно швидко приготувати щось ситне та смачне. Просте поєднання інгредієнтів дає насичений смак і приємну текстуру. Ідеальний варіант для вечері без зайвих зусиль.
Вам знадобиться:
- ковбаса напівкопчена — 200 г;
- майонез — за смаком;
- цибуля червона — 1 шт.;
- яйця — 3–4 шт.;
- плавлені сирки — 2 шт.;
- помідори — 2–3 шт.;
- оцет яблучний — 3 ст. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 2 ч. л.;
- вода — 50 мл.;
- зелень — за бажанням.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати тонкими півкільцями, змішати з водою, оцтом, цукром і сіллю, залишити на кілька хвилин, після чого відтиснути.
- Ковбасу нарізати кубиками. Яйця відварити, білки натерти на крупній тертці, жовтки — на дрібній.
- Сирки натерти, попередньо охолодивши. Помідори нарізати кубиками, зайвий сік за потреби прибрати.
- Викласти салат шарами: ковбаса з майонезом, цибуля, білки, сирки з майонезом, помідори, жовтки.
- Дати настоятися в холодильнику близько 30 хвилин.
