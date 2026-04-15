Ситний салат замість вечері: знадобиться 200 копченої ковбаси

Ситний салат замість вечері: знадобиться 200 г копченої ковбаси

Ситний салат замість вечері: знадобиться 200 г копченої ковбаси

Дата публікації: 15 квітня 2026 23:14
Салат з ковбасою. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат — справжня знахідка, коли потрібно швидко приготувати щось ситне та смачне. Просте поєднання інгредієнтів дає насичений смак і приємну текстуру. Ідеальний варіант для вечері без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • ковбаса напівкопчена — 200 г;
  • майонез — за смаком;
  • цибуля червона — 1 шт.;
  • яйця — 3–4 шт.;
  • плавлені сирки — 2 шт.;
  • помідори — 2–3 шт.;
  • оцет яблучний — 3 ст. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • вода — 50 мл.;
  • зелень — за бажанням.
Приготування приготування. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, змішати з водою, оцтом, цукром і сіллю, залишити на кілька хвилин, після чого відтиснути.
  2. Ковбасу нарізати кубиками. Яйця відварити, білки натерти на крупній тертці, жовтки — на дрібній. 
  3. Сирки натерти, попередньо охолодивши. Помідори нарізати кубиками, зайвий сік за потреби прибрати.
  4. Викласти салат шарами: ковбаса з майонезом, цибуля, білки, сирки з майонезом, помідори, жовтки.
  5. Дати настоятися в холодильнику близько 30 хвилин.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
