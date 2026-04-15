Ситний салат замість вечері: знадобиться 200 копченої ковбаси

Салат з ковбасою. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат — справжня знахідка, коли потрібно швидко приготувати щось ситне та смачне. Просте поєднання інгредієнтів дає насичений смак і приємну текстуру. Ідеальний варіант для вечері без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

ковбаса напівкопчена — 200 г;

майонез — за смаком;

цибуля червона — 1 шт.;

яйця — 3–4 шт.;

плавлені сирки — 2 шт.;

помідори — 2–3 шт.;

оцет яблучний — 3 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 2 ч. л.;

вода — 50 мл.;

зелень — за бажанням.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, змішати з водою, оцтом, цукром і сіллю, залишити на кілька хвилин, після чого відтиснути. Ковбасу нарізати кубиками. Яйця відварити, білки натерти на крупній тертці, жовтки — на дрібній. Сирки натерти, попередньо охолодивши. Помідори нарізати кубиками, зайвий сік за потреби прибрати. Викласти салат шарами: ковбаса з майонезом, цибуля, білки, сирки з майонезом, помідори, жовтки. Дати настоятися в холодильнику близько 30 хвилин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".