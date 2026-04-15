Сытный салат вместо ужина: понадобится 200 копченой колбасы

Сытный салат вместо ужина: понадобится 200 г копченой колбасы
Дата публикации 15 апреля 2026 23:14
Салат с колбасой.
Этот салат — настоящая находка, когда нужно быстро приготовить что-то сытное и вкусное. Простое сочетание ингредиентов дает насыщенный вкус и приятную текстуру. Идеальный вариант для ужина без лишних усилий.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- колбаса полукопченая — 200 г;
- майонез — по вкусу;
- лук красный — 1 шт.;
- яйца — 3-4 шт.;
- плавленые сырки — 2 шт.;
- помидоры — 2-3 шт.;
- уксус яблочный — 3 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 2 ч. л.;
- вода — 50 мл.;
- зелень — по желанию.
Способ приготовления
- Лук нарезать тонкими полукольцами, смешать с водой, уксусом, сахаром и солью, оставить на несколько минут, после чего отжать.
- Колбасу нарезать кубиками. Яйца отварить, белки натереть на крупной терке, желтки — на мелкой.
- Сырки натереть, предварительно охладив. Помидоры нарезать кубиками, лишний сок при необходимости убрать.
- Выложить салат слоями: колбаса с майонезом, лук, белки, сырки с майонезом, помидоры, желтки.
- Дать настояться в холодильнике около 30 минут.
