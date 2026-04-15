Сытный салат вместо ужина: понадобится 200 копченой колбасы

Главная Вкус Сытный салат вместо ужина: понадобится 200 г копченой колбасы

Сытный салат вместо ужина: понадобится 200 г копченой колбасы

Дата публикации 15 апреля 2026 23:14
Салат с колбасой. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат — настоящая находка, когда нужно быстро приготовить что-то сытное и вкусное. Простое сочетание ингредиентов дает насыщенный вкус и приятную текстуру. Идеальный вариант для ужина без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • колбаса полукопченая — 200 г;
  • майонез — по вкусу;
  • лук красный — 1 шт.;
  • яйца — 3-4 шт.;
  • плавленые сырки — 2 шт.;
  • помидоры — 2-3 шт.;
  • уксус яблочный — 3 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 2 ч. л.;
  • вода — 50 мл.;
  • зелень — по желанию.
рецепт салату замість ковбаси
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук нарезать тонкими полукольцами, смешать с водой, уксусом, сахаром и солью, оставить на несколько минут, после чего отжать.
  2. Колбасу нарезать кубиками. Яйца отварить, белки натереть на крупной терке, желтки — на мелкой.
  3. Сырки натереть, предварительно охладив. Помидоры нарезать кубиками, лишний сок при необходимости убрать.
  4. Выложить салат слоями: колбаса с майонезом, лук, белки, сырки с майонезом, помидоры, желтки.
  5. Дать настояться в холодильнике около 30 минут.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
