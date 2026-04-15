Сытный салат вместо ужина: понадобится 200 копченой колбасы

Салат с колбасой. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат — настоящая находка, когда нужно быстро приготовить что-то сытное и вкусное. Простое сочетание ингредиентов дает насыщенный вкус и приятную текстуру. Идеальный вариант для ужина без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

колбаса полукопченая — 200 г;

майонез — по вкусу;

лук красный — 1 шт.;

яйца — 3-4 шт.;

плавленые сырки — 2 шт.;

помидоры — 2-3 шт.;

уксус яблочный — 3 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 2 ч. л.;

вода — 50 мл.;

зелень — по желанию.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами, смешать с водой, уксусом, сахаром и солью, оставить на несколько минут, после чего отжать. Колбасу нарезать кубиками. Яйца отварить, белки натереть на крупной терке, желтки — на мелкой. Сырки натереть, предварительно охладив. Помидоры нарезать кубиками, лишний сок при необходимости убрать. Выложить салат слоями: колбаса с майонезом, лук, белки, сырки с майонезом, помидоры, желтки. Дать настояться в холодильнике около 30 минут.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".