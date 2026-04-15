Новый рецепт салата с крабовыми палочками за 5 минут: всего 4 ингредиента

Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящая находка, когда нужно приготовить что-то вкусное за считанные минуты. Минимум ингредиентов, никаких сложных процессов и всегда удачный результат. Нежный, сочный и очень гармоничный по вкусу — он легко станет вашим любимым быстрым рецептом.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

морковь по-корейски — 150 г;

крабовые палочки — 200 г;

яйца — 2 шт.;

плавленый сырок — 1 шт.;

майонез — 2 ст. л.

Крабовые палочки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Морковь по-корейски отжать от лишней жидкости и переложить в миску. Яйца отварить, охладить и натереть на крупной терке, добавить к моркови. Плавленый сырок слегка охладить в морозилке, натереть и добавить к салату. Крабовые палочки разделить на волокна или нарезать, добавить к остальным ингредиентам. Заправить майонезом и тщательно перемешать до однородности.

