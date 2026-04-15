Новый рецепт салата с крабовыми палочками за 5 минут: всего 4 ингредиента
Дата публикации 15 апреля 2026 13:29
Этот салат — настоящая находка, когда нужно приготовить что-то вкусное за считанные минуты. Минимум ингредиентов, никаких сложных процессов и всегда удачный результат. Нежный, сочный и очень гармоничный по вкусу — он легко станет вашим любимым быстрым рецептом.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- морковь по-корейски — 150 г;
- крабовые палочки — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- плавленый сырок — 1 шт.;
- майонез — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Морковь по-корейски отжать от лишней жидкости и переложить в миску.
- Яйца отварить, охладить и натереть на крупной терке, добавить к моркови.
- Плавленый сырок слегка охладить в морозилке, натереть и добавить к салату.
- Крабовые палочки разделить на волокна или нарезать, добавить к остальным ингредиентам.
- Заправить майонезом и тщательно перемешать до однородности.
