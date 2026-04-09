Крабовый салат по-новому: рецепт всего из 3 ингредиентов

Крабовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот крабовый салат — настоящая находка для тех, кто ценит простоту и вкус. Минимум ингредиентов, несколько минут приготовления и готова нежная закуска, которая прекрасно подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Легкий, свежий и одновременно сытный — именно тот вариант, который хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

крабовые палочки — 100 г;

огурец свежий — 1-2 шт.;

сыр плавленый — 2 шт.;

чеснок — 1 зубчик (по желанию);

майонез — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Нарезать крабовые палочки небольшими кусочками. Огурец измельчить тонкой соломкой или натереть на крупной терке. Плавленый сыр предварительно охладить, после чего натереть на терке. Соединить все ингредиенты в миске, по желанию добавить измельченный чеснок. Добавить майонез и тщательно перемешать до однородности. Перед подачей охладить, чтобы салат стал более нежным и свежим на вкус.

