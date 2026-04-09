Крабовый салат по-новому: рецепт всего из 3 ингредиентов
Дата публикации 9 апреля 2026 21:44
Крабовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот крабовый салат — настоящая находка для тех, кто ценит простоту и вкус. Минимум ингредиентов, несколько минут приготовления и готова нежная закуска, которая прекрасно подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Легкий, свежий и одновременно сытный — именно тот вариант, который хочется готовить снова и снова.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 100 г;
- огурец свежий — 1-2 шт.;
- сыр плавленый — 2 шт.;
- чеснок — 1 зубчик (по желанию);
- майонез — по вкусу.
Способ приготовления
- Нарезать крабовые палочки небольшими кусочками.
- Огурец измельчить тонкой соломкой или натереть на крупной терке.
- Плавленый сыр предварительно охладить, после чего натереть на терке.
- Соединить все ингредиенты в миске, по желанию добавить измельченный чеснок.
- Добавить майонез и тщательно перемешать до однородности.
- Перед подачей охладить, чтобы салат стал более нежным и свежим на вкус.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Читайте также:
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".
