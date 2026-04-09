Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Крабовый салат по-новому: рецепт всего из 3 ингредиентов

Крабовый салат по-новому: рецепт всего из 3 ингредиентов

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 21:44
Крабовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот крабовый салат — настоящая находка для тех, кто ценит простоту и вкус. Минимум ингредиентов, несколько минут приготовления и готова нежная закуска, которая прекрасно подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Легкий, свежий и одновременно сытный — именно тот вариант, который хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 100 г;
  • огурец свежий — 1-2 шт.;
  • сыр плавленый — 2 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик (по желанию);
  • майонез — по вкусу.
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Нарезать крабовые палочки небольшими кусочками.
  2. Огурец измельчить тонкой соломкой или натереть на крупной терке.
  3. Плавленый сыр предварительно охладить, после чего натереть на терке.
  4. Соединить все ингредиенты в миске, по желанию добавить измельченный чеснок.
  5. Добавить майонез и тщательно перемешать до однородности.
  6. Перед подачей охладить, чтобы салат стал более нежным и свежим на вкус.

салат рецепт крабовые палочки крабовый салат закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации