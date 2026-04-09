Головна Смак Крабовий салат по-новому: рецепт всього з 3 інгредієнтів

Крабовий салат по-новому: рецепт всього з 3 інгредієнтів

Дата публікації: 9 квітня 2026 21:44
Крабовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей крабовий салат — справжня знахідка для тих, хто цінує простоту і смак. Мінімум інгредієнтів, кілька хвилин приготування і готова ніжна закуска, яка чудово підійде як на щодень, так і на святковий стіл. Легкий, свіжий і водночас ситний — саме той варіант, який хочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • крабові палички — 100 г;
  • огірок свіжий — 1–2 шт.;
  • сир плавлений — 2 шт.;
  • часник — 1 зубчик (за бажанням);
  • майонез — за смаком.
рецепт салату з крабовими паличками
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нарізати крабові палички невеликими шматочками.
  2. Огірок подрібнити тонкою соломкою або натерти на крупній тертці. 
  3. Плавлений сир попередньо охолодити, після чого натерти на тертці.
  4. З’єднати всі інгредієнти в мисці, за бажанням додати подрібнений часник. 
  5. Додати майонез і ретельно перемішати до однорідності.
  6. Перед подачею охолодити, щоб салат став більш ніжним і свіжим на смак.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
