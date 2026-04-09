Крабовий салат по-новому: рецепт всього з 3 інгредієнтів

Цей крабовий салат — справжня знахідка для тих, хто цінує простоту і смак. Мінімум інгредієнтів, кілька хвилин приготування і готова ніжна закуска, яка чудово підійде як на щодень, так і на святковий стіл. Легкий, свіжий і водночас ситний — саме той варіант, який хочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

крабові палички — 100 г;

огірок свіжий — 1–2 шт.;

сир плавлений — 2 шт.;

часник — 1 зубчик (за бажанням);

майонез — за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати крабові палички невеликими шматочками. Огірок подрібнити тонкою соломкою або натерти на крупній тертці. Плавлений сир попередньо охолодити, після чого натерти на тертці. З’єднати всі інгредієнти в мисці, за бажанням додати подрібнений часник. Додати майонез і ретельно перемішати до однорідності. Перед подачею охолодити, щоб салат став більш ніжним і свіжим на смак.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".