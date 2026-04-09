Крабовий салат по-новому: рецепт всього з 3 інгредієнтів
Дата публікації: 9 квітня 2026 21:44
Цей крабовий салат — справжня знахідка для тих, хто цінує простоту і смак. Мінімум інгредієнтів, кілька хвилин приготування і готова ніжна закуска, яка чудово підійде як на щодень, так і на святковий стіл. Легкий, свіжий і водночас ситний — саме той варіант, який хочеться готувати знову і знову.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 100 г;
- огірок свіжий — 1–2 шт.;
- сир плавлений — 2 шт.;
- часник — 1 зубчик (за бажанням);
- майонез — за смаком.
Спосіб приготування
- Нарізати крабові палички невеликими шматочками.
- Огірок подрібнити тонкою соломкою або натерти на крупній тертці.
- Плавлений сир попередньо охолодити, після чого натерти на тертці.
- З’єднати всі інгредієнти в мисці, за бажанням додати подрібнений часник.
- Додати майонез і ретельно перемішати до однорідності.
- Перед подачею охолодити, щоб салат став більш ніжним і свіжим на смак.
