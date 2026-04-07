Новий салат з крабовими паличками: знадобиться всього з 4 інгредієнти
Дата публікації: 7 квітня 2026 21:44
Салат з крабовими паличками. Фото: smakuiemo.com.ua
Цей салат із крабовими паличками приємно дивує простотою та ніжним смаком. Мінімум інгредієнтів, швидке приготування і водночас гармонійне поєднання текстур роблять його універсальним варіантом для будь-якого столу.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- сіль — 2 г;
- крабові палички — 180 г;
- сир твердий — 150 г;
- цибуля — 1 шт.;
- майонез — за смаком.
Для маринаду:
- оцет — 1 ст. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
- Відварити яйця круто, охолодити, очистити та натерти на великій тертці або подрібнити ножем.
- Сир також натерти на тертці. Крабові палички нарізати середніми шматочками.
- Цибулю подрібнити дрібним кубиком, додати оцет, цукор і сіль, перемішати та залишити на 15–20 хвилин для маринування.
- Після цього злити рідину і дати цибулі трохи обсохнути.
- З’єднати яйця, сир, крабові палички та мариновану цибулю, додати майонез і сіль за смаком.
- Ретельно перемішати до однорідності. Перед подачею залишити салат у холодильнику на 30 хвилин, щоб смак став більш насиченим.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Читайте також:
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
