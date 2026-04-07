Новий салат з крабовими паличками: знадобиться всього з 4 інгредієнти

Цей салат із крабовими паличками приємно дивує простотою та ніжним смаком. Мінімум інгредієнтів, швидке приготування і водночас гармонійне поєднання текстур роблять його універсальним варіантом для будь-якого столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

сіль — 2 г;

крабові палички — 180 г;

сир твердий — 150 г;

цибуля — 1 шт.;

майонез — за смаком.

Для маринаду:

оцет — 1 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Відварити яйця круто, охолодити, очистити та натерти на великій тертці або подрібнити ножем. Сир також натерти на тертці. Крабові палички нарізати середніми шматочками. Цибулю подрібнити дрібним кубиком, додати оцет, цукор і сіль, перемішати та залишити на 15–20 хвилин для маринування. Після цього злити рідину і дати цибулі трохи обсохнути. З’єднати яйця, сир, крабові палички та мариновану цибулю, додати майонез і сіль за смаком. Ретельно перемішати до однорідності. Перед подачею залишити салат у холодильнику на 30 хвилин, щоб смак став більш насиченим.

