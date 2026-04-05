Головна Смак Новий салат з крабовими паличками: страва з 4 інгредієнтів

Новий салат з крабовими паличками: страва з 4 інгредієнтів

Дата публікації: 5 квітня 2026 12:04
Салат з крабовими паличками. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат — справжня знахідка, коли потрібно швидко приготувати щось смачне без зайвих клопотів. Усього кілька інгредієнтів, але результат виходить соковитий, ніжний і дуже ароматний. Поєднання крабових паличок, овочів і сиру створює легкий, але насичений смак. Ідеальний варіант як для буденного меню, так і для святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • крабові палички — 250 г;
  • перець болгарський — 1 шт.;
  • помідори — 200 г;
  • сир твердий — 150 г;
  • часник — за бажанням;
  • майонез — за смаком.
Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нарізати крабові палички соломкою, перекласти у миску. Додати болгарський перець, нарізаний тонкими смужками.
  2. Помідори нарізати шматочками і додати до інших інгредієнтів. 
  3. Сир натерти на крупній тертці, за бажанням додати подрібнений часник.
  4. Заправити салат майонезом, добре перемішати до однорідності та подати одразу.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
