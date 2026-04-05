Новий салат з крабовими паличками: страва з 4 інгредієнтів
Дата публікації: 5 квітня 2026 12:04
Салат з крабовими паличками. Фото: gospodynka.com.ua
Цей салат — справжня знахідка, коли потрібно швидко приготувати щось смачне без зайвих клопотів. Усього кілька інгредієнтів, але результат виходить соковитий, ніжний і дуже ароматний. Поєднання крабових паличок, овочів і сиру створює легкий, але насичений смак. Ідеальний варіант як для буденного меню, так і для святкового столу.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 250 г;
- перець болгарський — 1 шт.;
- помідори — 200 г;
- сир твердий — 150 г;
- часник — за бажанням;
- майонез — за смаком.
Спосіб приготування
- Нарізати крабові палички соломкою, перекласти у миску. Додати болгарський перець, нарізаний тонкими смужками.
- Помідори нарізати шматочками і додати до інших інгредієнтів.
- Сир натерти на крупній тертці, за бажанням додати подрібнений часник.
- Заправити салат майонезом, добре перемішати до однорідності та подати одразу.
