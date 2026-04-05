Новий салат з крабовими паличками: страва з 4 інгредієнтів

Салат з крабовими паличками. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат — справжня знахідка, коли потрібно швидко приготувати щось смачне без зайвих клопотів. Усього кілька інгредієнтів, але результат виходить соковитий, ніжний і дуже ароматний. Поєднання крабових паличок, овочів і сиру створює легкий, але насичений смак. Ідеальний варіант як для буденного меню, так і для святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

крабові палички — 250 г;

перець болгарський — 1 шт.;

помідори — 200 г;

сир твердий — 150 г;

часник — за бажанням;

майонез — за смаком.

Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Нарізати крабові палички соломкою, перекласти у миску. Додати болгарський перець, нарізаний тонкими смужками. Помідори нарізати шматочками і додати до інших інгредієнтів. Сир натерти на крупній тертці, за бажанням додати подрібнений часник. Заправити салат майонезом, добре перемішати до однорідності та подати одразу.

