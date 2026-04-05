Главная Вкус Новый салат с крабовыми палочками: блюдо из 4 ингредиентов

Дата публикации 5 апреля 2026 12:04
Салат с крабовыми палочками. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат — настоящая находка, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное без лишних хлопот. Всего несколько ингредиентов, но результат получается сочный, нежный и очень ароматный. Сочетание крабовых палочек, овощей и сыра создает легкий, но насыщенный вкус. Идеальный вариант как для будничного меню, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 250 г;
  • перец болгарский — 1 шт.;
  • помидоры — 200 г;
  • сыр твердый — 150 г;
  • чеснок — по желанию;
  • майонез — по вкусу.
рецепт салату з крабовими паличками
Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Нарезать крабовые палочки соломкой, переложить в миску. Добавить болгарский перец, нарезанный тонкими полосками.
  2. Помидоры нарезать кусочками и добавить к остальным ингредиентам.
  3. Сыр натереть на крупной терке, по желанию добавить измельченный чеснок.
  4. Заправить салат майонезом, хорошо перемешать до однородности и подать сразу.

