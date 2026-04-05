Новый салат с крабовыми палочками: блюдо из 4 ингредиентов

Салат с крабовыми палочками. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат — настоящая находка, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное без лишних хлопот. Всего несколько ингредиентов, но результат получается сочный, нежный и очень ароматный. Сочетание крабовых палочек, овощей и сыра создает легкий, но насыщенный вкус. Идеальный вариант как для будничного меню, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

крабовые палочки — 250 г;

перец болгарский — 1 шт.;

помидоры — 200 г;

сыр твердый — 150 г;

чеснок — по желанию;

майонез — по вкусу.

Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Нарезать крабовые палочки соломкой, переложить в миску. Добавить болгарский перец, нарезанный тонкими полосками. Помидоры нарезать кусочками и добавить к остальным ингредиентам. Сыр натереть на крупной терке, по желанию добавить измельченный чеснок. Заправить салат майонезом, хорошо перемешать до однородности и подать сразу.

