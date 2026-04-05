Новый салат с крабовыми палочками: блюдо из 4 ингредиентов
Дата публикации 5 апреля 2026 12:04
Салат с крабовыми палочками. Фото: gospodynka.com.ua
Этот салат — настоящая находка, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное без лишних хлопот. Всего несколько ингредиентов, но результат получается сочный, нежный и очень ароматный. Сочетание крабовых палочек, овощей и сыра создает легкий, но насыщенный вкус. Идеальный вариант как для будничного меню, так и для праздничного стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 250 г;
- перец болгарский — 1 шт.;
- помидоры — 200 г;
- сыр твердый — 150 г;
- чеснок — по желанию;
- майонез — по вкусу.
Способ приготовления
- Нарезать крабовые палочки соломкой, переложить в миску. Добавить болгарский перец, нарезанный тонкими полосками.
- Помидоры нарезать кусочками и добавить к остальным ингредиентам.
- Сыр натереть на крупной терке, по желанию добавить измельченный чеснок.
- Заправить салат майонезом, хорошо перемешать до однородности и подать сразу.
