Новый салат с крабовыми палочками: понадобится всего из 4 ингредиентов
Дата публикации 7 апреля 2026 21:44
Салат с крабовыми палочками. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот салат с крабовыми палочками приятно удивляет простотой и нежным вкусом. Минимум ингредиентов, быстрое приготовление и одновременно гармоничное сочетание текстур делают его универсальным вариантом для любого стола.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- соль — 2 г;
- крабовые палочки — 180 г;
- сыр твердый — 150 г;
- лук — 1 шт.;
- майонез — по вкусу.
Для маринада:
- уксус — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
- Отварить яйца вкрутую, охладить, очистить и натереть на крупной терке или измельчить ножом.
- Сыр также натереть на терке. Крабовые палочки нарезать средними кусочками.
- Лук измельчить мелким кубиком, добавить уксус, сахар и соль, перемешать и оставить на 15-20 минут для маринования.
- После этого слить жидкость и дать луку немного обсохнуть.
- Соединить яйца, сыр, крабовые палочки и маринованный лук, добавить майонез и соль по вкусу.
- Тщательно перемешать до однородности. Перед подачей оставить салат в холодильнике на 30 минут, чтобы вкус стал более насыщенным.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Читайте также:
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".
