Новый салат с крабовыми палочками: понадобится всего из 4 ингредиентов

Салат с крабовыми палочками.

Этот салат с крабовыми палочками приятно удивляет простотой и нежным вкусом. Минимум ингредиентов, быстрое приготовление и одновременно гармоничное сочетание текстур делают его универсальным вариантом для любого стола.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

соль — 2 г;

крабовые палочки — 180 г;

сыр твердый — 150 г;

лук — 1 шт.;

майонез — по вкусу.

Для маринада:

уксус — 1 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.

Салат с крабовыми палочками. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Отварить яйца вкрутую, охладить, очистить и натереть на крупной терке или измельчить ножом. Сыр также натереть на терке. Крабовые палочки нарезать средними кусочками. Лук измельчить мелким кубиком, добавить уксус, сахар и соль, перемешать и оставить на 15-20 минут для маринования. После этого слить жидкость и дать луку немного обсохнуть. Соединить яйца, сыр, крабовые палочки и маринованный лук, добавить майонез и соль по вкусу. Тщательно перемешать до однородности. Перед подачей оставить салат в холодильнике на 30 минут, чтобы вкус стал более насыщенным.

