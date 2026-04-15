Головна Смак Новий рецепт салату з крабовими паличками за 5 хвилин: всього 4 інгредієнти

Новий рецепт салату з крабовими паличками за 5 хвилин: всього 4 інгредієнти

Дата публікації: 15 квітня 2026 13:29
Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — справжня знахідка, коли потрібно приготувати щось смачне за лічені хвилини. Мінімум інгредієнтів, жодних складних процесів і завжди вдалий результат. Ніжний, соковитий і дуже гармонійний за смаком — він легко стане вашим улюбленим швидким рецептом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • морква по-корейськи — 150 г;
  • крабові палички — 200 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • плавлений сирок — 1 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.
Крабові палички. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Моркву по-корейськи віджати від зайвої рідини та перекласти у миску.
  2. Яйця відварити, охолодити й натерти на крупній тертці, додати до моркви. 
  3. Плавлений сирок злегка охолодити в морозилці, натерти й додати до салату.
  4. Крабові палички розділити на волокна або нарізати, додати до інших інгредієнтів.
  5. Заправити майонезом і ретельно перемішати до однорідності.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
