Новий рецепт салату з крабовими паличками за 5 хвилин: всього 4 інгредієнти
Дата публікації: 15 квітня 2026 13:29
Цей салат — справжня знахідка, коли потрібно приготувати щось смачне за лічені хвилини. Мінімум інгредієнтів, жодних складних процесів і завжди вдалий результат. Ніжний, соковитий і дуже гармонійний за смаком — він легко стане вашим улюбленим швидким рецептом.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- морква по-корейськи — 150 г;
- крабові палички — 200 г;
- яйця — 2 шт.;
- плавлений сирок — 1 шт.;
- майонез — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Моркву по-корейськи віджати від зайвої рідини та перекласти у миску.
- Яйця відварити, охолодити й натерти на крупній тертці, додати до моркви.
- Плавлений сирок злегка охолодити в морозилці, натерти й додати до салату.
- Крабові палички розділити на волокна або нарізати, додати до інших інгредієнтів.
- Заправити майонезом і ретельно перемішати до однорідності.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
