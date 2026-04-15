Новий рецепт салату з крабовими паличками за 5 хвилин: всього 4 інгредієнти

Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — справжня знахідка, коли потрібно приготувати щось смачне за лічені хвилини. Мінімум інгредієнтів, жодних складних процесів і завжди вдалий результат. Ніжний, соковитий і дуже гармонійний за смаком — він легко стане вашим улюбленим швидким рецептом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

морква по-корейськи — 150 г;

крабові палички — 200 г;

яйця — 2 шт.;

плавлений сирок — 1 шт.;

майонез — 2 ст. л.

Крабові палички. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Моркву по-корейськи віджати від зайвої рідини та перекласти у миску. Яйця відварити, охолодити й натерти на крупній тертці, додати до моркви. Плавлений сирок злегка охолодити в морозилці, натерти й додати до салату. Крабові палички розділити на волокна або нарізати, додати до інших інгредієнтів. Заправити майонезом і ретельно перемішати до однорідності.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".