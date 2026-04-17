Очень вкусный салат из сырой моркови и творога за 2 минуты: быстрый рецепт

Когда нужно что-то быстрое, но вкусное — этот салат выручает без лишних усилий. Простое сочетание ингредиентов дает насыщенный и пикантный вкус. Идеальный вариант как для перекуса, так и как дополнение к основным блюдам.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

морковь — 2-3 шт.;

сыр — 300 г;

майонез — 4-5 ст. л.;

чеснок — 3-4 зубчика;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Салат с морковью и творогом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Морковь очистить и натереть на терке. Творог размять вилкой или измельчить до однородной текстуры. Чеснок измельчить, смешать с майонезом, солью и перцем. Добавить заправку к моркови и сыру. Все хорошо перемешать до однородности и сразу подавать.

