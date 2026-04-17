Очень вкусный салат из сырой моркови и творога за 2 минуты: быстрый рецепт
Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 13:29
Салат с морковью. Фото: smachnenke.com.ua
Когда нужно что-то быстрое, но вкусное — этот салат выручает без лишних усилий. Простое сочетание ингредиентов дает насыщенный и пикантный вкус. Идеальный вариант как для перекуса, так и как дополнение к основным блюдам.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- морковь — 2-3 шт.;
- сыр — 300 г;
- майонез — 4-5 ст. л.;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Морковь очистить и натереть на терке. Творог размять вилкой или измельчить до однородной текстуры.
- Чеснок измельчить, смешать с майонезом, солью и перцем. Добавить заправку к моркови и сыру.
- Все хорошо перемешать до однородности и сразу подавать.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама