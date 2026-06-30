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Два рецепти закуски з кабачків за 5 хвилин: більше не потрібно смажити

30 червня 2026 15:04
Кабачки у воді. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Якщо ви звикли лише смажити кабачки, цей рецепт приємно здивує. Усього кілька хвилин варіння, ароматна заправка та трохи часу для настоювання — і ви отримаєте ніжну, соковиту закуску, яка чудово доповнить будь-який обід або вечерю. Такі кабачки хочеться готувати протягом усього сезону.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоді кабачки — 2–3 шт.;
  • вода — для варіння.

Заправка №1:

  • оливкова олія — 2–3 ст. л.;
  • соєвий соус — 1 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 1 ч. л.;
  • часник — 4–5 зубчиків;
  • паприка — ½ ч. л.;
  • петрушка — невеликий пучок;
  • кріп — невеликий пучок;
  • солодкий перець — ½ шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком.

Заправка №2:

  • майонез — 2 ст. л.;
  • гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
  • часник — 4–5 зубчиків;
  • петрушка — невеликий пучок;
  • кріп — невеликий пучок;
  • солодкий перець — ½ шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • чорний мелений перець — за смаком.
Два салати з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки добре помити, залити водою та варити 5–7 хвилин після закипання.
  2. Готові овочі повністю охолодити й нарізати півкільцями.
  3. Для першої заправки змішати оливкову олію, соєвий соус, мед, гірчицю, лимонний сік, подрібнений часник, паприку, сіль, перець, дрібно нарізану зелень, помідор і солодкий перець.
  4. Для другої заправки з'єднати майонез, гірчицю, часник, зелень, помідор і перець.
  5. Кабачки розділити на дві частини та змішати з обраною заправкою.
  6. Поставити в холодильник мінімум на 20–30 хвилин.
  7. Найкращий смак закуска набуває після кількох годин настоювання.

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