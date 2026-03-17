Фаршировані яйця по-новому: зберігайте рецепт закуски на Великдень 2026

Фаршировані яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Святкові закуски можуть бути простими, але виглядати дуже ефектно. Ці фаршировані яйця — саме такий варіант, який готується швидко, а виглядає розкішно. Ніжна начинка з крабових паличок і сиру чудово поєднується з яйцями. Така закуска точно прикрасить великодній стіл.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 5 шт.;

сир — 50 г;

часник — 2 зубчики;

крабові палички — 100 г;

майонез — 1 ст. л.;

сіль, перець — за смаком;

огірок — для прикраси;

ікра — для прикраси.

Яйця на закуску. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця відварити круто, охолодити та розрізати навпіл. Жовтки обережно вийняти та подрібнити. До жовтків додати натертий сир, подрібнені крабові палички та часник. Посолити, поперчити, додати майонез і перемішати до однорідної маси. Начинити білки підготовленою сумішшю, сформувавши невеликі гірки. Прикрасити ікрою та шматочками огірка.

