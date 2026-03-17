Головна Смак Фаршировані яйця по-новому: зберігайте рецепт закуски на Великдень 2026

Фаршировані яйця по-новому: зберігайте рецепт закуски на Великдень 2026

Дата публікації: 17 березня 2026 21:04
Фаршировані яйця по-новому: зберігайте рецепт закуски на Великдень 2026
Фаршировані яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Святкові закуски можуть бути простими, але виглядати дуже ефектно. Ці фаршировані яйця — саме такий варіант, який готується швидко, а виглядає розкішно. Ніжна начинка з крабових паличок і сиру чудово поєднується з яйцями. Така закуска точно прикрасить великодній стіл.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 5 шт.;
  • сир — 50 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • крабові палички — 100 г;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • сіль, перець — за смаком;
  • огірок — для прикраси;
  • ікра — для прикраси.
рецепт фаршированих яєць
Яйця на закуску. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця відварити круто, охолодити та розрізати навпіл. Жовтки обережно вийняти та подрібнити.
  2. До жовтків додати натертий сир, подрібнені крабові палички та часник.
  3. Посолити, поперчити, додати майонез і перемішати до однорідної маси.
  4. Начинити білки підготовленою сумішшю, сформувавши невеликі гірки.
  5. Прикрасити ікрою та шматочками огірка.

Раніше ми писали про секретний бабусин рецепт, який усі шукають — одна із найкращих великодніх пасок. 

Ще вам може стати в нагоді рецепт ідеальної великодньої глазурі, яка не тріскається і не обсипається.

Також ми розповідали про рецепт української паски за п'ять хвилин без замішування для сучасних господинь.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
