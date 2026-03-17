Фаршировані яйця по-новому: зберігайте рецепт закуски на Великдень 2026
Святкові закуски можуть бути простими, але виглядати дуже ефектно. Ці фаршировані яйця — саме такий варіант, який готується швидко, а виглядає розкішно. Ніжна начинка з крабових паличок і сиру чудово поєднується з яйцями. Така закуска точно прикрасить великодній стіл.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 5 шт.;
- сир — 50 г;
- часник — 2 зубчики;
- крабові палички — 100 г;
- майонез — 1 ст. л.;
- сіль, перець — за смаком;
- огірок — для прикраси;
- ікра — для прикраси.
Спосіб приготування
- Яйця відварити круто, охолодити та розрізати навпіл. Жовтки обережно вийняти та подрібнити.
- До жовтків додати натертий сир, подрібнені крабові палички та часник.
- Посолити, поперчити, додати майонез і перемішати до однорідної маси.
- Начинити білки підготовленою сумішшю, сформувавши невеликі гірки.
- Прикрасити ікрою та шматочками огірка.
