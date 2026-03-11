Яйця по-панськи — фаршировані яйця на Великдень, простий рецепт з фото

Яйця "по-панськи" — рецепт коронної закуски на Великдень 2026
Фаршировані яйця — одна з найпопулярніших святкових закусок, яка завжди прикрашає великодній стіл. Варіант "по-панськи" відрізняється ніжною та ароматною начинкою з плавленого сиру, жовтків і солоного огірка. Завдяки простим інгредієнтам закуска готується дуже швидко, але виходить по-справжньому святковою, красивою і смачною.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця варені — 5 шт.;
- огірок солоний — 1 шт.;
- часник — 1–2 зубчики;
- сирок плавлений — 70 г;
- майонез — за смаком;
- сіль — за смаком за бажанням;
- гірчиця у зернах — для подачі;
- кріп — для прикрашання.
Спосіб приготування
Варені яйця очистити від шкаралупи та розрізати уздовж на дві половинки. Акуратно відокремити жовтки від білків і перекласти їх в окрему миску. Солоний огірок дуже дрібно нарізати ножем і додати до жовтків.
Плавлений сирок натерти на дрібній тертці та додати до миски з огірком і жовтками. Часник очистити, подрібнити за допомогою преса або натерти на дрібній тертці і також додати до начинки. Додати майонез і добре перемішати масу до однорідної ніжної консистенції. За потреби додати невелику кількість солі, але зазвичай солоного огірка і сиру достатньо для смаку.
Отриманою начинкою акуратно наповнити половинки яєчних білків, формуючи невеликі гірки. Зверху додати трохи майонезу, щоб закуска виглядала більш апетитною. У центр кожного яйця додати трохи зернистої гірчиці, яка надасть легкої пікантності.
Перед подачею прикрасити фаршировані яйця свіжим кропом. Закуска виходить ніжною, ароматною та дуже святковою, тому чудово підходить для великоднього столу або будь-якого сімейного застілля.
