Яйця по-панськи — фаршировані яйця на Великдень, простий рецепт з фото

Яйця "по-панськи". Фото: gospodynka.com.ua

Фаршировані яйця — одна з найпопулярніших святкових закусок, яка завжди прикрашає великодній стіл. Варіант "по-панськи" відрізняється ніжною та ароматною начинкою з плавленого сиру, жовтків і солоного огірка. Завдяки простим інгредієнтам закуска готується дуже швидко, але виходить по-справжньому святковою, красивою і смачною.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця варені — 5 шт.;

огірок солоний — 1 шт.;

часник — 1–2 зубчики;

сирок плавлений — 70 г;

майонез — за смаком;

сіль — за смаком за бажанням;

гірчиця у зернах — для подачі;

кріп — для прикрашання.

Спосіб приготування

Варені яйця очистити від шкаралупи та розрізати уздовж на дві половинки. Акуратно відокремити жовтки від білків і перекласти їх в окрему миску. Солоний огірок дуже дрібно нарізати ножем і додати до жовтків.

Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Плавлений сирок натерти на дрібній тертці та додати до миски з огірком і жовтками. Часник очистити, подрібнити за допомогою преса або натерти на дрібній тертці і також додати до начинки. Додати майонез і добре перемішати масу до однорідної ніжної консистенції. За потреби додати невелику кількість солі, але зазвичай солоного огірка і сиру достатньо для смаку.

Начинка та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Отриманою начинкою акуратно наповнити половинки яєчних білків, формуючи невеликі гірки. Зверху додати трохи майонезу, щоб закуска виглядала більш апетитною. У центр кожного яйця додати трохи зернистої гірчиці, яка надасть легкої пікантності.

Готова закуска. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею прикрасити фаршировані яйця свіжим кропом. Закуска виходить ніжною, ароматною та дуже святковою, тому чудово підходить для великоднього столу або будь-якого сімейного застілля.

