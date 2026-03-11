Відео
Україна
Головна Смак Яйця "по-панськи" — рецепт коронної закуски на Великдень 2026

Яйця "по-панськи" — рецепт коронної закуски на Великдень 2026

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 16:04
Яйця по-панськи — фаршировані яйця на Великдень, простий рецепт з фото
Яйця "по-панськи". Фото: gospodynka.com.ua

Фаршировані яйця — одна з найпопулярніших святкових закусок, яка завжди прикрашає великодній стіл. Варіант "по-панськи" відрізняється ніжною та ароматною начинкою з плавленого сиру, жовтків і солоного огірка. Завдяки простим інгредієнтам закуска готується дуже швидко, але виходить по-справжньому святковою, красивою і смачною.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця варені — 5 шт.;
  • огірок солоний — 1 шт.;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • сирок плавлений — 70 г;
  • майонез — за смаком;
  • сіль — за смаком за бажанням;
  • гірчиця у зернах — для подачі;
  • кріп — для прикрашання.

Спосіб приготування

Варені яйця очистити від шкаралупи та розрізати уздовж на дві половинки. Акуратно відокремити жовтки від білків і перекласти їх в окрему миску. Солоний огірок дуже дрібно нарізати ножем і додати до жовтків.

рецепт фаршированих яєць
Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Плавлений сирок натерти на дрібній тертці та додати до миски з огірком і жовтками. Часник очистити, подрібнити за допомогою преса або натерти на дрібній тертці і також додати до начинки. Додати майонез і добре перемішати масу до однорідної ніжної консистенції. За потреби додати невелику кількість солі, але зазвичай солоного огірка і сиру достатньо для смаку.

яйця зі смачною начинкою
Начинка та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Отриманою начинкою акуратно наповнити половинки яєчних білків, формуючи невеликі гірки. Зверху додати трохи майонезу, щоб закуска виглядала більш апетитною. У центр кожного яйця додати трохи зернистої гірчиці, яка надасть легкої пікантності.

смачна закуска з яйцями
Готова закуска. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею прикрасити фаршировані яйця свіжим кропом. Закуска виходить ніжною, ароматною та дуже святковою, тому чудово підходить для великоднього столу або будь-якого сімейного застілля.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.

Великдень яйця Великодній тиждень рецепт закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
