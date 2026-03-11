Яйца по-пански — фаршированные яйца на Пасху, простой рецепт с фото

Яйца "по-пански". Фото: gospodynka.com.ua

Фаршированные яйца — одна из самых популярных праздничных закусок, которая всегда украшает пасхальный стол. Вариант "по-пански" отличается нежной и ароматной начинкой из плавленого сыра, желтков и соленого огурца.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца вареные — 5 шт.;

огурец соленый — 1 шт.;

чеснок — 1-2 зубчика;

сырок плавленый — 70 г;

майонез — по вкусу;

соль — по вкусу по желанию;

горчица в зернах — для подачи;

укроп — для украшения.

Способ приготовления

Вареные яйца очистить от скорлупы и разрезать вдоль на две половинки. Аккуратно отделить желтки от белков и переложить их в отдельную миску. Соленый огурец очень мелко нарезать ножом и добавить к желткам.

Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Плавленый сырок натереть на мелкой терке и добавить в миску с огурцом и желтками. Чеснок очистить, измельчить с помощью пресса или натереть на мелкой терке и также добавить к начинке. Добавить майонез и хорошо перемешать массу до однородной нежной консистенции. При необходимости добавить небольшое количество соли, но обычно соленого огурца и сыра достаточно для вкуса.

Начинка и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Полученной начинкой аккуратно наполнить половинки яичных белков, формируя небольшие горки. Сверху добавить немного майонеза, чтобы закуска выглядела более аппетитной. В центр каждого яйца добавить немного зернистой горчицы, которая придаст легкой пикантности.

Готовая закускаФото: gospodynka.com.ua

Перед подачей украсить фаршированные яйца свежим укропом. Закуска получается нежной, ароматной и очень праздничной, поэтому прекрасно подходит для пасхального стола или любого семейного застолья.

