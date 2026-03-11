Яйца по-пански — фаршированные яйца на Пасху, простой рецепт с фото

Яйца "по-пански" — рецепт коронной закуски на Пасху 2026
Фаршированные яйца — одна из самых популярных праздничных закусок, которая всегда украшает пасхальный стол. Вариант "по-пански" отличается нежной и ароматной начинкой из плавленого сыра, желтков и соленого огурца.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца вареные — 5 шт.;
- огурец соленый — 1 шт.;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- сырок плавленый — 70 г;
- майонез — по вкусу;
- соль — по вкусу по желанию;
- горчица в зернах — для подачи;
- укроп — для украшения.
Способ приготовления
Вареные яйца очистить от скорлупы и разрезать вдоль на две половинки. Аккуратно отделить желтки от белков и переложить их в отдельную миску. Соленый огурец очень мелко нарезать ножом и добавить к желткам.
Плавленый сырок натереть на мелкой терке и добавить в миску с огурцом и желтками. Чеснок очистить, измельчить с помощью пресса или натереть на мелкой терке и также добавить к начинке. Добавить майонез и хорошо перемешать массу до однородной нежной консистенции. При необходимости добавить небольшое количество соли, но обычно соленого огурца и сыра достаточно для вкуса.
Полученной начинкой аккуратно наполнить половинки яичных белков, формируя небольшие горки. Сверху добавить немного майонеза, чтобы закуска выглядела более аппетитной. В центр каждого яйца добавить немного зернистой горчицы, которая придаст легкой пикантности.
Перед подачей украсить фаршированные яйца свежим укропом. Закуска получается нежной, ароматной и очень праздничной, поэтому прекрасно подходит для пасхального стола или любого семейного застолья.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".
Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.
Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.
Читайте Новини.LIVE!