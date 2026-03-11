Салат с пекинской капустой за 5 минут — простой рецепт с фото на каждый день

Салат с пекинской капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Легкие и свежие салаты всегда уместны в ежедневном меню, особенно когда нужно быстро приготовить что-то вкусное. Салат из пекинской капусты готовится буквально за несколько минут и получается очень сочным и нежным. Огурцы добавляют свежести, яйца делают блюдо более сытным, а ароматная заправка из желтков и горчицы придает салату особый вкус.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

капуста пекинская — 300 г;

огурцы свежие — 3 шт.;

яйца вареные — 3 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

масло оливковое — 3 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

чеснок — 2 зубчика;

лук зеленый — 1 небольшой пучок;

укроп — несколько веточек.

Способ приготовления

Пекинскую капусту разрезать пополам и отмерить примерно 300 г. Мелко нарезать ее ножом и переложить в большую миску. Свежие огурцы нарезать сначала тонкими полосками, а затем соломкой. Добавить их к капусте и слегка перемешать.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Вареные яйца очистить и отделить желтки от белков. Белки мелко нарезать и добавить к овощам. Желтки переложить в отдельную миску и размять вилкой до рассыпчатой консистенции. Добавить соль, оливковое масло, сметану и горчицу. Чеснок очистить, натереть на мелкой терке или измельчить прессом и добавить к желтковой смеси.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Зеленый лук и укроп мелко нарезать и добавить в миску с капустой, огурцами и белками. Добавить подготовленный соус и аккуратно перемешать салат, чтобы заправка равномерно распределилась. Подавать салат сразу после приготовления. Он получается свежим, сочным и очень ароматным, поэтому прекрасно подходит для ежедневного меню.

