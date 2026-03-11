Салат с пекинской капустой за 5 минут — простой рецепт с фото на каждый день

Салат с пекинской капустой за 5 минут — для ежедневного меню
Легкие и свежие салаты всегда уместны в ежедневном меню, особенно когда нужно быстро приготовить что-то вкусное. Салат из пекинской капусты готовится буквально за несколько минут и получается очень сочным и нежным. Огурцы добавляют свежести, яйца делают блюдо более сытным, а ароматная заправка из желтков и горчицы придает салату особый вкус.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- капуста пекинская — 300 г;
- огурцы свежие — 3 шт.;
- яйца вареные — 3 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- масло оливковое — 3 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- лук зеленый — 1 небольшой пучок;
- укроп — несколько веточек.
Способ приготовления
Пекинскую капусту разрезать пополам и отмерить примерно 300 г. Мелко нарезать ее ножом и переложить в большую миску. Свежие огурцы нарезать сначала тонкими полосками, а затем соломкой. Добавить их к капусте и слегка перемешать.
Вареные яйца очистить и отделить желтки от белков. Белки мелко нарезать и добавить к овощам. Желтки переложить в отдельную миску и размять вилкой до рассыпчатой консистенции. Добавить соль, оливковое масло, сметану и горчицу. Чеснок очистить, натереть на мелкой терке или измельчить прессом и добавить к желтковой смеси.
Зеленый лук и укроп мелко нарезать и добавить в миску с капустой, огурцами и белками. Добавить подготовленный соус и аккуратно перемешать салат, чтобы заправка равномерно распределилась. Подавать салат сразу после приготовления. Он получается свежим, сочным и очень ароматным, поэтому прекрасно подходит для ежедневного меню.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".
Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.
Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.
Читайте Новини.LIVE!