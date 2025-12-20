Видео
Україна
Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 13:04
Салат с сельдью и яйцом за 15 минут — рецепт с фото
Селедка и яйца. Фото: кадр из видео

Салат с сельдью и яйцом за 15 минут — легкая и быстрая закуска с насыщенным вкусом. Простые ингредиенты, быстрое приготовление и отличный результат для праздничного или повседневного стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сельдь — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • маринованные огурцы — 2-3 шт.;
  • консервированная белая фасоль — 1 банка;
  • яйца — 2-3 шт.;
  • укроп — небольшой пучок;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Сельдь очистить от кожи, костей и внутренностей, нарезать мелким кубиком. Лук нарезать и добавить в салатницу. Огурцы нарезать кубиком и выложить к остальным ингредиентам.

салат з оселедцем
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Добавить консервированную белую фасоль. Яйца нарезать кубиком и добавить к салату. Мелко нарезать укроп и перемешать с салатом.

простий рецепт салату з оселедцем
Готовый салат. Фото: кадр из видео

Заправить майонезом и добавить черный молотый перец по своему вкусу. Хорошо перемешать все ингредиенты до однородности и равномерного распределения вкуса.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

яйца салат рецепт селедка закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
