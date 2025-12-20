Салат с сельдью и яйцом за 15 минут — рецепт с фото

Селедка и яйца. Фото: кадр из видео

Салат с сельдью и яйцом за 15 минут — легкая и быстрая закуска с насыщенным вкусом. Простые ингредиенты, быстрое приготовление и отличный результат для праздничного или повседневного стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

сельдь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

маринованные огурцы — 2-3 шт.;

консервированная белая фасоль — 1 банка;

яйца — 2-3 шт.;

укроп — небольшой пучок;

майонез — 3 ст. л.;

черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Сельдь очистить от кожи, костей и внутренностей, нарезать мелким кубиком. Лук нарезать и добавить в салатницу. Огурцы нарезать кубиком и выложить к остальным ингредиентам.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Добавить консервированную белую фасоль. Яйца нарезать кубиком и добавить к салату. Мелко нарезать укроп и перемешать с салатом.

Готовый салат. Фото: кадр из видео

Заправить майонезом и добавить черный молотый перец по своему вкусу. Хорошо перемешать все ингредиенты до однородности и равномерного распределения вкуса.

