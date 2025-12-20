Салат с сельдью и яйцом за 15 минут — рецепт с фото

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут
Салат с сельдью и яйцом за 15 минут — легкая и быстрая закуска с насыщенным вкусом. Простые ингредиенты, быстрое приготовление и отличный результат для праздничного или повседневного стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- сельдь — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- маринованные огурцы — 2-3 шт.;
- консервированная белая фасоль — 1 банка;
- яйца — 2-3 шт.;
- укроп — небольшой пучок;
- майонез — 3 ст. л.;
- черный молотый перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Сельдь очистить от кожи, костей и внутренностей, нарезать мелким кубиком. Лук нарезать и добавить в салатницу. Огурцы нарезать кубиком и выложить к остальным ингредиентам.
Добавить консервированную белую фасоль. Яйца нарезать кубиком и добавить к салату. Мелко нарезать укроп и перемешать с салатом.
Заправить майонезом и добавить черный молотый перец по своему вкусу. Хорошо перемешать все ингредиенты до однородности и равномерного распределения вкуса.
Читайте Новини.LIVE!