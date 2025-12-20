Салат з оселедцем та яйцем за 15 хвилин — рецепт з фото

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин
Салат з оселедцем та яйцем за 15 хвилин — легка та швидка закуска з насиченим смаком. Прості інгредієнти, швидке приготування і чудовий результат для святкового або повсякденного столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться:
- оселедець — 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- мариновані огірки — 2–3 шт.;
- консервована біла квасоля — 1 банка;
- яйця — 2–3 шт.;
- укроп — невеликий пучок;
- майонез — 3 ст. л.;
- чорний мелений перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Оселедець очистити від шкіри, кісток і внутрішностей, нарізати дрібним кубиком. Цибулю нарізати та додати до салатниці. Огірки нарізати кубиком і викласти до інших інгредієнтів.
Додати консервовану білу квасолю. Яйця нарізати кубиком і додати до салату. Дрібно нарізати укроп і перемішати з салатом.
Заправити майонезом і додати чорний мелений перець до свого смаку. Добре перемішати всі інгредієнти до однорідності та рівномірного розподілу смаку.
