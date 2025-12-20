Відео
Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин

Дата публікації: 20 грудня 2025 13:04
Салат з оселедцем та яйцем за 15 хвилин — рецепт з фото
Оселедець та яйця. Фото: кадр з відео

Салат з оселедцем та яйцем за 15 хвилин — легка та швидка закуска з насиченим смаком. Прості інгредієнти, швидке приготування і чудовий результат для святкового або повсякденного столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • оселедець — 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • мариновані огірки — 2–3 шт.;
  • консервована біла квасоля — 1 банка;
  • яйця — 2–3 шт.;
  • укроп — невеликий пучок;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Оселедець очистити від шкіри, кісток і внутрішностей, нарізати дрібним кубиком. Цибулю нарізати та додати до салатниці. Огірки нарізати кубиком і викласти до інших інгредієнтів. 

салат з оселедцем
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Додати консервовану білу квасолю. Яйця нарізати кубиком і додати до салату. Дрібно нарізати укроп і перемішати з салатом. 

простий рецепт салату з оселедцем
Готовий салат. Фото: кадр з відео

Заправити майонезом і додати чорний мелений перець до свого смаку. Добре перемішати всі інгредієнти до однорідності та рівномірного розподілу смаку.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

яйця салат рецепт оселедець закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
