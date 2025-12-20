Салат з оселедцем та яйцем за 15 хвилин — рецепт з фото

Оселедець та яйця. Фото: кадр з відео

Салат з оселедцем та яйцем за 15 хвилин — легка та швидка закуска з насиченим смаком. Прості інгредієнти, швидке приготування і чудовий результат для святкового або повсякденного столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

оселедець — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

мариновані огірки — 2–3 шт.;

консервована біла квасоля — 1 банка;

яйця — 2–3 шт.;

укроп — невеликий пучок;

майонез — 3 ст. л.;

чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Оселедець очистити від шкіри, кісток і внутрішностей, нарізати дрібним кубиком. Цибулю нарізати та додати до салатниці. Огірки нарізати кубиком і викласти до інших інгредієнтів.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Додати консервовану білу квасолю. Яйця нарізати кубиком і додати до салату. Дрібно нарізати укроп і перемішати з салатом.

Готовий салат. Фото: кадр з відео

Заправити майонезом і додати чорний мелений перець до свого смаку. Добре перемішати всі інгредієнти до однорідності та рівномірного розподілу смаку.

