Главная Вкус Постный салат "Монастырский" — этот рецепт заменит даже ужин

Постный салат "Монастырский" — этот рецепт заменит даже ужин

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 12:04
Картофельный постный салат Монастырский — рецепт приготовления
Картофельный салат. Фото: smachnenke.com.ua

Сытный картофельный салат может стать полноценным ужином даже без добавления мяса. Сочетание отварного картофеля, свежих и маринованных огурцов создает сбалансированный и насыщенный вкус. Простота ингредиентов и быстрое приготовление делают это блюдо идеальным для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 6 шт.;
  • огурцы свежие — 2 шт.;
  • огурцы маринованные — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • укроп — 1 пучок;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • масло растительное — для заправки.

Способ приготовления

Картофель отварить в мундирах до готовности, охладить, очистить и нарезать кубиками среднего размера. Свежие и маринованные огурцы нарезать кусочками одинаковой величины. Лук нарезать мелкими кубиками, укроп измельчить.

Соединить все ингредиенты в глубокой миске, добавить соль и черный молотый перец, заправить растительным маслом и тщательно перемешать. Оставить салат настояться примерно 15 минут, чтобы вкусы соединились.

рецепт картопляного салату
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

По желанию лук предварительно замариновать или добавить небольшое количество столового или яблочного уксуса для более выразительного и пикантного вкуса.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

картошка салат рецепт квашенные огурцы постные блюда
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
