Картофельный постный салат Монастырский — рецепт приготовления

Постный салат "Монастырский" — этот рецепт заменит даже ужин
Сытный картофельный салат может стать полноценным ужином даже без добавления мяса. Сочетание отварного картофеля, свежих и маринованных огурцов создает сбалансированный и насыщенный вкус. Простота ингредиентов и быстрое приготовление делают это блюдо идеальным для ежедневного меню.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 6 шт.;
- огурцы свежие — 2 шт.;
- огурцы маринованные — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- укроп — 1 пучок;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- масло растительное — для заправки.
Способ приготовления
Картофель отварить в мундирах до готовности, охладить, очистить и нарезать кубиками среднего размера. Свежие и маринованные огурцы нарезать кусочками одинаковой величины. Лук нарезать мелкими кубиками, укроп измельчить.
Соединить все ингредиенты в глубокой миске, добавить соль и черный молотый перец, заправить растительным маслом и тщательно перемешать. Оставить салат настояться примерно 15 минут, чтобы вкусы соединились.
По желанию лук предварительно замариновать или добавить небольшое количество столового или яблочного уксуса для более выразительного и пикантного вкуса.
