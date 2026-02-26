Картофельный постный салат Монастырский — рецепт приготовления

Картофельный салат. Фото: smachnenke.com.ua

Сытный картофельный салат может стать полноценным ужином даже без добавления мяса. Сочетание отварного картофеля, свежих и маринованных огурцов создает сбалансированный и насыщенный вкус. Простота ингредиентов и быстрое приготовление делают это блюдо идеальным для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

картофель — 6 шт.;

огурцы свежие — 2 шт.;

огурцы маринованные — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

укроп — 1 пучок;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло растительное — для заправки.

Способ приготовления

Картофель отварить в мундирах до готовности, охладить, очистить и нарезать кубиками среднего размера. Свежие и маринованные огурцы нарезать кусочками одинаковой величины. Лук нарезать мелкими кубиками, укроп измельчить.

Соединить все ингредиенты в глубокой миске, добавить соль и черный молотый перец, заправить растительным маслом и тщательно перемешать. Оставить салат настояться примерно 15 минут, чтобы вкусы соединились.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

По желанию лук предварительно замариновать или добавить небольшое количество столового или яблочного уксуса для более выразительного и пикантного вкуса.

