Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Картопляний пісний салат "Монастирський" — замінить навіть вечерю

Картопляний пісний салат "Монастирський" — замінить навіть вечерю

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 12:04
Картопляний пісний салат Монастирський — простий рецепт приготування з фото для ситної вечері
Картопляний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Ситний картопляний салат може стати повноцінною вечерею навіть без додавання м’яса. Поєднання відвареної картоплі, свіжих і маринованих огірків створює збалансований та насичений смак. Простота інгредієнтів і швидке приготування роблять цю страву ідеальною для щоденного меню. Після нетривалого настоювання салат стає ще ароматнішим і гармонійнішим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 6 шт.;
  • огірки свіжі — 2 шт.;
  • огірки мариновані — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • кріп — 1 пучок;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • олія рослинна — для заправки.

Спосіб приготування

Картоплю відварити в мундирах до готовності, охолодити, очистити та нарізати кубиками середнього розміру. Свіжі та мариновані огірки нарізати шматочками однакової величини. Цибулю нарізати дрібними кубиками, кріп подрібнити.

З’єднати всі інгредієнти у глибокій мисці, додати сіль і чорний мелений перець, заправити рослинною олією та ретельно перемішати. Залишити салат настоятися приблизно 15 хвилин, щоб смаки поєдналися.

рецепт картопляного салату
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

За бажанням цибулю попередньо замаринувати або додати невелику кількість столового чи яблучного оцту для більш виразного та пікантного смаку.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

картопля салат рецепт квашені огірки пісні страви
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації