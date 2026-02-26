Картопляний пісний салат Монастирський — простий рецепт приготування з фото для ситної вечері

Картопляний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Ситний картопляний салат може стати повноцінною вечерею навіть без додавання м’яса. Поєднання відвареної картоплі, свіжих і маринованих огірків створює збалансований та насичений смак. Простота інгредієнтів і швидке приготування роблять цю страву ідеальною для щоденного меню. Після нетривалого настоювання салат стає ще ароматнішим і гармонійнішим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

картопля — 6 шт.;

огірки свіжі — 2 шт.;

огірки мариновані — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

кріп — 1 пучок;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

олія рослинна — для заправки.

Спосіб приготування

Картоплю відварити в мундирах до готовності, охолодити, очистити та нарізати кубиками середнього розміру. Свіжі та мариновані огірки нарізати шматочками однакової величини. Цибулю нарізати дрібними кубиками, кріп подрібнити.

З’єднати всі інгредієнти у глибокій мисці, додати сіль і чорний мелений перець, заправити рослинною олією та ретельно перемішати. Залишити салат настоятися приблизно 15 хвилин, щоб смаки поєдналися.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

За бажанням цибулю попередньо замаринувати або додати невелику кількість столового чи яблучного оцту для більш виразного та пікантного смаку.

