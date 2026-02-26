Картопляний пісний салат Монастирський — простий рецепт приготування з фото для ситної вечері

Картопляний пісний салат "Монастирський" — замінить навіть вечерю
Ситний картопляний салат може стати повноцінною вечерею навіть без додавання м’яса. Поєднання відвареної картоплі, свіжих і маринованих огірків створює збалансований та насичений смак. Простота інгредієнтів і швидке приготування роблять цю страву ідеальною для щоденного меню. Після нетривалого настоювання салат стає ще ароматнішим і гармонійнішим.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля — 6 шт.;
- огірки свіжі — 2 шт.;
- огірки мариновані — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- кріп — 1 пучок;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- олія рослинна — для заправки.
Спосіб приготування
Картоплю відварити в мундирах до готовності, охолодити, очистити та нарізати кубиками середнього розміру. Свіжі та мариновані огірки нарізати шматочками однакової величини. Цибулю нарізати дрібними кубиками, кріп подрібнити.
З’єднати всі інгредієнти у глибокій мисці, додати сіль і чорний мелений перець, заправити рослинною олією та ретельно перемішати. Залишити салат настоятися приблизно 15 хвилин, щоб смаки поєдналися.
За бажанням цибулю попередньо замаринувати або додати невелику кількість столового чи яблучного оцту для більш виразного та пікантного смаку.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.
Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!