Теплий пісний салат з квасолею та грибами — повноцінна страва

Теплий пісний салат з квасолею та грибами — повноцінна страва

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 16:04
Теплий пісний салат з квасолею та грибами — ситний рецепт без м’яса
Теплий пісний салат з квасолею та грибами. Фото: кадр з відео

Теплий пісний салат з квасолею та грибами — це страва, яка легко може замінити повноцінний обід або вечерю. Завдяки квасолі він виходить ситним і поживним, а мариновані печериці додають виразного смаку та легкої пікантності. Свіжий айсберг створює приємний контраст текстур, поєднуючи хрумкість і ніжність теплих інгредієнтів. Такий салат чудово підходить для пісного меню, але сподобається навіть тим, хто не обмежує себе у виборі продуктів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • салат айсберг — 1 невеликий качан або за смаком;
  • квасоля — 250 г;
  • печериці мариновані — 250 г;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • олія — 1 неповна ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком.

Спосіб приготування

Квасолю попередньо відварити до м’якості або використати готову. Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на середній тертці. На сковороді розігріти олію, обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву та готувати кілька хвилин до м’якості.

рецет пісного салату
Морква та цибуля. Фото: кадр з відео

Додати відварену квасолю та мариновані печериці (за потреби нарізати). Прогріти все разом 3–5 хвилин, щоб інгредієнти стали теплими та поєдналися між собою.

салат з печерицями та квасолею
Печериці та квасоля. Фото: кадр з відео

Для заправки змішати гірчицю в зернах, лимонний сік, подрібнений часник, сіль і перець.

рецепт салату з печерицями та квасолею
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Салат айсберг порвати руками та викласти на тарілку. Зверху розподілити теплу суміш із квасолі та грибів, полити заправкою й одразу подавати до столу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів перших страв

Турецький крем-суп із сочевиці — це корисно та дуже смачно. 

Простий рецепт капусняку з ребрами та з копченим ароматом. 

Рецепт супу "Здоровʼя" для комфорту в шлунку — 200 г курячої грудки. 

Французький цибулевий суп — смачна страва в холодну пору року. 

Наваристий капусняк за рецептом бабусі — всі будуть просити добавки. 

Смачний домашній суп із сирними галушками — рецепт за 20 хвилин. 

Ароматний грибний суп з печериць — за рецептом свекрухи.

салат рецепт квасоля гриби печериці пісні страви
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
