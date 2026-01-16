Простий капусняк з ребрами — рецепт з копченим ароматом

Домашній капусняк. Фото: кадр з відео

Наваристий капусняк з ребрами — саме те, що хочеться після ситних свят. Чистий бульйон, квашена капуста та копчене сало створюють глибокий, зігрівальний смак із легким димним ароматом. Це проста, домашня страва, яка швидко повертає апетит і дарує відчуття справжньої української кухні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Вам знадобиться:

ребра — 500 г;

картопля — 4–5 шт.;

квашена капуста — 800 г;

цибуля — 1 шт.;

копчене сало або підчеревина — 100 г;

вода — 3,5 л.

Спосіб приготування

Ребра добре промити, залити холодною водою та поставити на середній вогонь. Довести до кипіння, зменшити нагрів і варити на повільному вогні, періодично знімаючи піну, щоб бульйон залишався чистим і прозорим. Варити приблизно 40–50 хвилин, доки м’ясо не стане м’яким.

Приготування бульону. Фото: кадр з відео

Копчене сало або підчеревину нарізати дрібними кубиками, викласти на суху сковорідку й витопити до золотистості. Додати дрібно нарізану цибулю та обсмажити до м’якості й легкого рум’янцю. Саме ця засмажка надає капусняку виразного копченого аромату.

Цибуля та сало. Фото: кадр з відео

Картоплю очистити та нарізати середніми кубиками. Коли ребра зварилися, додати картоплю в каструлю та варити до напівготовності. Квашену капусту за потреби трохи відтиснути від соку та додати до супу. Після цього викласти засмажку з копченого сала та цибулі. Добре перемішати й варити ще 15–20 хвилин, щоб усі смаки з’єдналися.

Квашена капуста. Фото: кадр з відео

Готовий капусняк зняти з вогню й дати настоятися під кришкою 15–20 хвилин. Подавати гарячим, за бажанням — зі свіжим хлібом або пампушками.

