Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Простий рецепт капусняку з ребрами та з копченим ароматом

Простий рецепт капусняку з ребрами та з копченим ароматом

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 01:04
Простий капусняк з ребрами — рецепт з копченим ароматом
Домашній капусняк. Фото: кадр з відео

Наваристий капусняк з ребрами — саме те, що хочеться після ситних свят. Чистий бульйон, квашена капуста та копчене сало створюють глибокий, зігрівальний смак із легким димним ароматом. Це проста, домашня страва, яка швидко повертає апетит і дарує відчуття справжньої української кухні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • ребра — 500 г;
  • картопля — 4–5 шт.;
  • квашена капуста — 800 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • копчене сало або підчеревина — 100 г;
  • вода — 3,5 л.

Спосіб приготування

Ребра добре промити, залити холодною водою та поставити на середній вогонь. Довести до кипіння, зменшити нагрів і варити на повільному вогні, періодично знімаючи піну, щоб бульйон залишався чистим і прозорим. Варити приблизно 40–50 хвилин, доки м’ясо не стане м’яким.

рецепт капусняка
Приготування бульону. Фото: кадр з відео

Копчене сало або підчеревину нарізати дрібними кубиками, викласти на суху сковорідку й витопити до золотистості. Додати дрібно нарізану цибулю та обсмажити до м’якості й легкого рум’янцю. Саме ця засмажка надає капусняку виразного копченого аромату.

простий рецепт капусняка
Цибуля та сало. Фото: кадр з відео

Картоплю очистити та нарізати середніми кубиками. Коли ребра зварилися, додати картоплю в каструлю та варити до напівготовності. Квашену капусту за потреби трохи відтиснути від соку та додати до супу. Після цього викласти засмажку з копченого сала та цибулі. Добре перемішати й варити ще 15–20 хвилин, щоб усі смаки з’єдналися.

рецепт капусняка з квашеною капустою
Квашена капуста. Фото: кадр з відео

Готовий капусняк зняти з вогню й дати настоятися під кришкою 15–20 хвилин. Подавати гарячим, за бажанням — зі свіжим хлібом або пампушками.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить. 

рецепт суп квашена капуста обід капусняк
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації