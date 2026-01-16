Видео
Главная Вкус Простой рецепт капустняка с ребрами и с ароматом копчения

Простой рецепт капустняка с ребрами и с ароматом копчения

Дата публикации 16 января 2026 01:04
Простой капустняк с ребрами — рецепт с копченым ароматом
Домашний капустняк. Фото: кадр из видео

Наваристый капустняк с ребрами — именно то, что хочется после сытных праздников. Чистый бульон, квашеная капуста и копченое сало создают глубокий, согревающий вкус с легким дымным ароматом. Это простое, домашнее блюдо, которое быстро возвращает аппетит и дарит ощущение настоящей украинской кухни.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

  • ребра — 500 г;
  • картофель — 4-5 шт.;
  • квашеная капуста — 800 г;
  • лук — 1 шт.;
  • копченое сало или подчеревина — 100 г;
  • вода — 3,5 л.

Способ приготовления

Ребра хорошо промыть, залить холодной водой и поставить на средний огонь. Довести до кипения, уменьшить нагрев и варить на медленном огне, периодически снимая пену, чтобы бульон оставался чистым и прозрачным. Варить примерно 40-50 минут, пока мясо не станет мягким.

рецепт капусняка
Приготовление бульона. Фото: кадр из видео

Копченое сало или грудинку нарезать мелкими кубиками, выложить на сухую сковородку и вытопить до золотистости. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить до мягкости и легкого румянца. Именно эта зажарка придает капустняку выразительный копченый аромат.

простий рецепт капусняка
Лук и сало. Фото: кадр из видео

Картофель очистить и нарезать средними кубиками. Когда ребра сварились, добавить картофель в кастрюлю и варить до полуготовности. Квашеную капусту при необходимости немного отжать от сока и добавить в суп. После этого выложить зажарку из копченого сала и лука. Хорошо перемешать и варить еще 15-20 минут, чтобы все вкусы соединились.

рецепт капусняка з квашеною капустою
Квашеная капуста. Фото: кадр из видео

Готовый капустняк снять с огня и дать настояться под крышкой 15-20 минут. Подавать горячим, по желанию — со свежим хлебом или пампушками.

рецепт суп квашенная капуста обед капустняк
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
