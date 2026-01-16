Простой капустняк с ребрами — рецепт с копченым ароматом

Простой рецепт капустняка с ребрами и с ароматом копчения
Наваристый капустняк с ребрами — именно то, что хочется после сытных праздников. Чистый бульон, квашеная капуста и копченое сало создают глубокий, согревающий вкус с легким дымным ароматом. Это простое, домашнее блюдо, которое быстро возвращает аппетит и дарит ощущение настоящей украинской кухни.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- ребра — 500 г;
- картофель — 4-5 шт.;
- квашеная капуста — 800 г;
- лук — 1 шт.;
- копченое сало или подчеревина — 100 г;
- вода — 3,5 л.
Способ приготовления
Ребра хорошо промыть, залить холодной водой и поставить на средний огонь. Довести до кипения, уменьшить нагрев и варить на медленном огне, периодически снимая пену, чтобы бульон оставался чистым и прозрачным. Варить примерно 40-50 минут, пока мясо не станет мягким.
Копченое сало или грудинку нарезать мелкими кубиками, выложить на сухую сковородку и вытопить до золотистости. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить до мягкости и легкого румянца. Именно эта зажарка придает капустняку выразительный копченый аромат.
Картофель очистить и нарезать средними кубиками. Когда ребра сварились, добавить картофель в кастрюлю и варить до полуготовности. Квашеную капусту при необходимости немного отжать от сока и добавить в суп. После этого выложить зажарку из копченого сала и лука. Хорошо перемешать и варить еще 15-20 минут, чтобы все вкусы соединились.
Готовый капустняк снять с огня и дать настояться под крышкой 15-20 минут. Подавать горячим, по желанию — со свежим хлебом или пампушками.
