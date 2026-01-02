Видео
Квашеная капуста без сахара и воды — все секреты приготовления

Квашеная капуста без сахара и воды — все секреты приготовления

Дата публикации 2 января 2026 01:04
Квашеная капуста без сахара и воды — проверенный рецепт с фото
Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Квашеная капуста без сахара и воды — это простой и проверенный способ приготовить ароматную и полезную закуску после новогодних праздников. Капуста с морковью, солью и специями быстро выделяет сок, а правильное уплотнение и контроль газообмена обеспечивают превосходный вкус и хрустящую текстуру.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста — 1 кг;
  • соль — 20 г;
  • морковь — 30 г;
  • черный перец горошком — по своему вкусу;
  • душистый перец горошком — по своему вкусу;
  • лавровый лист — 2-3 шт.

Способ приготовления

Капусту очистить от верхних листьев и удалить кочан. Морковь натереть на крупной терке, капусту шинковать мелкими полосками толщиной не более 5 мм.

Смешать капусту с морковью, добавить соль и хорошо перемешать, немного обмять, чтобы начал выделяться сок. Выложить смесь в глубокую тару, например стеклянную банку или пищевую пластиковую бочку, плотно утрамбовывая слои. Во время выкладывания добавлять черный и душистый перец, лавровые листья.

рецепт квашеної капусти
Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть капусту тарелкой и поставить груз, оставить при комнатной температуре 18-20 °C на 6-7 дней. Важно, чтобы капуста была полностью покрыта соком. Если сока мало, увеличить вес груза.

В течение этого времени несколько раз протыкать капусту палочкой, чтобы выходил углекислый газ. Готовую капусту подавать с луком и растительным маслом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
