Квашеная капуста без сахара и воды — проверенный рецепт с фото

Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Квашеная капуста без сахара и воды — это простой и проверенный способ приготовить ароматную и полезную закуску после новогодних праздников. Капуста с морковью, солью и специями быстро выделяет сок, а правильное уплотнение и контроль газообмена обеспечивают превосходный вкус и хрустящую текстуру.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

капуста — 1 кг;

соль — 20 г;

морковь — 30 г;

черный перец горошком — по своему вкусу;

душистый перец горошком — по своему вкусу;

лавровый лист — 2-3 шт.

Способ приготовления

Капусту очистить от верхних листьев и удалить кочан. Морковь натереть на крупной терке, капусту шинковать мелкими полосками толщиной не более 5 мм.

Смешать капусту с морковью, добавить соль и хорошо перемешать, немного обмять, чтобы начал выделяться сок. Выложить смесь в глубокую тару, например стеклянную банку или пищевую пластиковую бочку, плотно утрамбовывая слои. Во время выкладывания добавлять черный и душистый перец, лавровые листья.

Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть капусту тарелкой и поставить груз, оставить при комнатной температуре 18-20 °C на 6-7 дней. Важно, чтобы капуста была полностью покрыта соком. Если сока мало, увеличить вес груза.

В течение этого времени несколько раз протыкать капусту палочкой, чтобы выходил углекислый газ. Готовую капусту подавать с луком и растительным маслом.

