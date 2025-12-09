Квашеная капуста с морковью — классический рецепт для домашнего приготовления

Квашеная капуста — классический рецепт на 1 кг, соль + морковь
Эта квашеная капуста с морковью получается идеальной: нежная, немного хрустящая и с приятной кислинкой, которая подчеркивает свежесть овощей. Вы легко приготовите ее дома, придерживаясь классических пропорций соли и моркови. Уже через несколько дней аромат свежей капусты наполнит вашу кухню, а вкус станет отличным дополнением к любому блюду.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- капуста — 1 кг;
- морковь — 100 г;
- соль — 20 г;
- (на одну трехлитровую банку нужно примерно 3 кг капусты).
Способ приготовления
Капусту нарезать, затем шинковать вручную или в комбайне до однородности. Морковь очистить и натереть на крупной терке, добавить к капусте. Для более хрустящего вкуса использовать меньше моркови, для нежного — чуть больше.
На каждый килограмм капусты добавить 20 г соли, тщательно перемешать руками и немного размять, чтобы выделился сок. Разложить капусту плотно по чистым банкам.
Из этого количества получается примерно одна трехлитровая банка и часть еще одной меньшей. Банки накрыть крышками (не герметично) и оставить при комнатной температуре на 3-4 дня. Ежедневно прокалывать капусту деревянной шпажкой, чтобы выходил газ. Через три дня уже можно пробовать готовую капусту — она будет иметь нежную кислинку, свежий аромат и приятную хрусткость.
