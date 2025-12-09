Квашеная капуста с морковью — классический рецепт для домашнего приготовления

Квашеная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Эта квашеная капуста с морковью получается идеальной: нежная, немного хрустящая и с приятной кислинкой, которая подчеркивает свежесть овощей. Вы легко приготовите ее дома, придерживаясь классических пропорций соли и моркови. Уже через несколько дней аромат свежей капусты наполнит вашу кухню, а вкус станет отличным дополнением к любому блюду.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

капуста — 1 кг;

морковь — 100 г;

соль — 20 г;

(на одну трехлитровую банку нужно примерно 3 кг капусты).

Способ приготовления

Капусту нарезать, затем шинковать вручную или в комбайне до однородности. Морковь очистить и натереть на крупной терке, добавить к капусте. Для более хрустящего вкуса использовать меньше моркови, для нежного — чуть больше.

Капуста в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

На каждый килограмм капусты добавить 20 г соли, тщательно перемешать руками и немного размять, чтобы выделился сок. Разложить капусту плотно по чистым банкам.

Квашеная капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Из этого количества получается примерно одна трехлитровая банка и часть еще одной меньшей. Банки накрыть крышками (не герметично) и оставить при комнатной температуре на 3-4 дня. Ежедневно прокалывать капусту деревянной шпажкой, чтобы выходил газ. Через три дня уже можно пробовать готовую капусту — она будет иметь нежную кислинку, свежий аромат и приятную хрусткость.

