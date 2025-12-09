Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Квашеная капуста — классический рецепт на 1 кг, соль + морковь

Квашеная капуста — классический рецепт на 1 кг, соль + морковь

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 01:04
Квашеная капуста с морковью — классический рецепт для домашнего приготовления
Квашеная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Эта квашеная капуста с морковью получается идеальной: нежная, немного хрустящая и с приятной кислинкой, которая подчеркивает свежесть овощей. Вы легко приготовите ее дома, придерживаясь классических пропорций соли и моркови. Уже через несколько дней аромат свежей капусты наполнит вашу кухню, а вкус станет отличным дополнением к любому блюду.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста — 1 кг;
  • морковь — 100 г;
  • соль — 20 г;
  • (на одну трехлитровую банку нужно примерно 3 кг капусты).

Способ приготовления

Капусту нарезать, затем шинковать вручную или в комбайне до однородности. Морковь очистить и натереть на крупной терке, добавить к капусте. Для более хрустящего вкуса использовать меньше моркови, для нежного — чуть больше.

рецепт квашеної капусти
Капуста в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

На каждый килограмм капусты добавить 20 г соли, тщательно перемешать руками и немного размять, чтобы выделился сок. Разложить капусту плотно по чистым банкам.

класичний рецепт квашеної капусти
Квашеная капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Из этого количества получается примерно одна трехлитровая банка и часть еще одной меньшей. Банки накрыть крышками (не герметично) и оставить при комнатной температуре на 3-4 дня. Ежедневно прокалывать капусту деревянной шпажкой, чтобы выходил газ. Через три дня уже можно пробовать готовую капусту — она будет иметь нежную кислинку, свежий аромат и приятную хрусткость.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

капуста морковь рецепт соль квашенная капуста ферментированные овощи
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации