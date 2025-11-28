Рецепт квашеной капусты без горечи — приготовление по старинному методу

Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт квашеной капусты без горечи — настоящая семейная традиция, которая передается из поколения в поколение. Капуста получается хрустящей, нежно-кислой и абсолютно без горечи благодаря точной дозировке соли и правильному контролю жидкости во время ферментации. Этот простой метод позволяет получить натуральный вкус и аромат домашней закваски, которую можно подавать как самостоятельное блюдо или гарнир.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

капуста плотная — 1 кг;

морковь — 30 г;

соль — 20 г.

Способ приготовления

С капусты снять верхние сухие листья. Нарезать тонкой шинковкой ножом или воспользоваться специальной шинковкой. Важно взвесить капусту для точной дозировки соли. Морковь натереть на мелкой терке и добавить к капусте. Посыпать солью и тщательно перемешать руками, отжимать, чтобы капуста пустила сок.

Капуста и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить чистую сухую трехлитровую банку. Плотно наполнить капустой, утрамбовывая каждый слой, чтобы не оставалось воздушных карманов. Банку поставить в глубокую миску и накрыть крышкой, оставляя немного пространства для циркуляции воздуха. Держать при комнатной температуре 3 дня.

Капуста в банке. Фото: gospodynka.com.ua

На второй и третий день сливать образовавшуюся жидкость. Длинной деревянной шпажкой прокалывать капусту 5-7 раз до дна, чтобы выходили газы. Затем вернуть в банку сливную жидкость, чтобы капуста оставалась покрытой соком и не засыхала.

Капуста в банках. Фото: gospodynka.com.ua

На третий день проколоть капусту в последний раз, проверить уровень жидкости и вечером переставить банки в холодильник. Через сутки капуста будет готова — хрустящая, нежно-кислая и без горечи, готовая к подаче как самостоятельное блюдо или гарнир.

