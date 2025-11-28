Видео
Дата публикации 28 ноября 2025 01:04
Рецепт квашеной капусты без горечи — приготовление по старинному методу
Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт квашеной капусты без горечи — настоящая семейная традиция, которая передается из поколения в поколение. Капуста получается хрустящей, нежно-кислой и абсолютно без горечи благодаря точной дозировке соли и правильному контролю жидкости во время ферментации. Этот простой метод позволяет получить натуральный вкус и аромат домашней закваски, которую можно подавать как самостоятельное блюдо или гарнир.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста плотная — 1 кг;
  • морковь — 30 г;
  • соль — 20 г.

Способ приготовления

С капусты снять верхние сухие листья. Нарезать тонкой шинковкой ножом или воспользоваться специальной шинковкой. Важно взвесить капусту для точной дозировки соли. Морковь натереть на мелкой терке и добавить к капусте. Посыпать солью и тщательно перемешать руками, отжимать, чтобы капуста пустила сок.

рецепт квашеної капусти
Капуста и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить чистую сухую трехлитровую банку. Плотно наполнить капустой, утрамбовывая каждый слой, чтобы не оставалось воздушных карманов. Банку поставить в глубокую миску и накрыть крышкой, оставляя немного пространства для циркуляции воздуха. Держать при комнатной температуре 3 дня.

квашена капуста
Капуста в банке. Фото: gospodynka.com.ua

На второй и третий день сливать образовавшуюся жидкость. Длинной деревянной шпажкой прокалывать капусту 5-7 раз до дна, чтобы выходили газы. Затем вернуть в банку сливную жидкость, чтобы капуста оставалась покрытой соком и не засыхала.

простий рецепт квашеної капусти
Капуста в банках. Фото: gospodynka.com.ua

На третий день проколоть капусту в последний раз, проверить уровень жидкости и вечером переставить банки в холодильник. Через сутки капуста будет готова — хрустящая, нежно-кислая и без горечи, готовая к подаче как самостоятельное блюдо или гарнир.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
