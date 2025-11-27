Когда квасить капусту в декабре 2025 — лунный календарь и лучшие дни для заготовки

Когда квасить капусту в декабре 2025 — по лунному календарю
Декабрь — идеальный месяц для квашения капусты, если учесть лунные ритмы. Планируя закваску на 1-4 или 26-31 декабря, вы повышаете шансы получить хрустящую, ароматную и хорошо сохранившуюся заготовку. Избегая дней полнолуния и новолуния, можно обеспечить стабильное брожение и отличный результат к зиме.
Когда квасить капусту в декабре 2025 года по лунному календарю
Декабрь 2025 года предлагает несколько удобных периодов для квашения капусты с точки зрения лунных фаз.
Фазы луны в декабре 2025 года:
- 1-4 декабря — растущая Луна;
- 5 декабря — полнолуние;
- 6-19 декабря — убывающая Луна;
- 20 декабря — новолуние;
- 21-31 декабря — растущая Луна.
Согласно астрономическим рекомендациям и народным приметам, лучшими днями для квашения капусты считаются 1-4 декабря и 26-31 декабря.
Почему именно эти дни
В период растущей Луны (1-4 декабря и 21-31 декабря) брожение происходит активнее, что способствует лучшей ферментации капусты.
Стоит избегать засолки в полнолуние (5 декабря) или на новолуние (20 декабря), а также в дни непосредственно перед ними — процесс брожения в такие дни может быть нестабильным.
Дополнительные советы
Лучше всего квасить капусту в эти благоприятные дни — тогда конечный продукт будет хрустящим, равномерно перебродит и долго сохранится.
По возможности выбирайте поздние сорта капусты, плотные кочаны — они лучше подходят для длительного хранения.
