Когда квасить капусту в декабре 2025 — лунный календарь и лучшие дни для заготовки

Капуста и морковь. Фото: Freepik

Декабрь — идеальный месяц для квашения капусты, если учесть лунные ритмы. Планируя закваску на 1-4 или 26-31 декабря, вы повышаете шансы получить хрустящую, ароматную и хорошо сохранившуюся заготовку. Избегая дней полнолуния и новолуния, можно обеспечить стабильное брожение и отличный результат к зиме.

Новини.LIVE расскажут, когда в ноябре квасить капусту по лунному календарю.

Реклама

Читайте также:

Когда квасить капусту в декабре 2025 года по лунному календарю

Декабрь 2025 года предлагает несколько удобных периодов для квашения капусты с точки зрения лунных фаз.

Фазы луны в декабре 2025 года:

1-4 декабря — растущая Луна;

5 декабря — полнолуние;

6-19 декабря — убывающая Луна;

20 декабря — новолуние;

21-31 декабря — растущая Луна.

Согласно астрономическим рекомендациям и народным приметам, лучшими днями для квашения капусты считаются 1-4 декабря и 26-31 декабря.

Квашеная капуста на тарелке. Фото: Freepik

Почему именно эти дни

В период растущей Луны (1-4 декабря и 21-31 декабря) брожение происходит активнее, что способствует лучшей ферментации капусты.

Стоит избегать засолки в полнолуние (5 декабря) или на новолуние (20 декабря), а также в дни непосредственно перед ними — процесс брожения в такие дни может быть нестабильным.

Дополнительные советы

Лучше всего квасить капусту в эти благоприятные дни — тогда конечный продукт будет хрустящим, равномерно перебродит и долго сохранится.

Квашеная капуста. фото: Freepik

По возможности выбирайте поздние сорта капусты, плотные кочаны — они лучше подходят для длительного хранения.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.