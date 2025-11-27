Коли квасити капусту в грудні 2025 — місячний календар та найкращі дні для заготовки

Коли квасити капусту в грудні 2025 — за місячним календарем
Грудень — ідеальний місяць для квашення капусти, якщо врахувати місячні ритми. Плануючи закваску на 1–4 або 26–31 грудня, ви підвищуєте шанси отримати хрумку, ароматну і добре збережену заготовку. Уникаючи днів повні та молодика, можна забезпечити стабільне бродіння та відмінний результат до зими.
Коли квасити капусту в грудні 2025 за місячним календарем
Грудень 2025 року пропонує кілька зручних періодів для квашення капусти з погляду місячних фаз.
Фази місяця у грудні 2025:
- 1–4 грудня — зростаючий Місяць;
- 5 грудня — повний Місяць;
- 6–19 грудня — спадний Місяць;
- 20 грудня — молодик;
- 21–31 грудня — зростаючий Місяць.
Згідно з астрономічними рекомендаціями та народними прикметами, найкращими днями для квашення капусти вважаються 1–4 грудня та 26–31 грудня.
Чому саме ці дні
У період зростаючого Місяця (1–4 грудня та 21–31 грудня) бродіння відбувається активніше, що сприяє кращій ферментації капусти.
Варто уникати засолювання на повню (5 грудня) або на молодик (20 грудня), а також на дні безпосередньо перед ними — процес бродіння в такі дні може бути нестабільним.
Додаткові поради
Найкраще квасити капусту в ці сприятливі дні — тоді кінцевий продукт буде хрустким, рівномірно перебродить і довго збережеться.
За можливості вибирайте пізні сорти капусти, щільні качани — вони краще підходять для тривалого зберігання.
