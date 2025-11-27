Відео
Відео

Коли квасити капусту в грудні 2025 — за місячним календарем

Дата публікації: 27 листопада 2025 01:04
Оновлено: 14:55
Коли квасити капусту в грудні 2025 — місячний календар та найкращі дні для заготовки
Капуста та морква. Фото: Freepik

Грудень — ідеальний місяць для квашення капусти, якщо врахувати місячні ритми. Плануючи закваску на 1–4 або 26–31 грудня, ви підвищуєте шанси отримати хрумку, ароматну і добре збережену заготовку. Уникаючи днів повні та молодика, можна забезпечити стабільне бродіння та відмінний результат до зими.

Новини.LIVE розкажуть, коли в листопаді квасити капусту за місячним календарем. 

Читайте також:

Коли квасити капусту в грудні 2025 за місячним календарем

Грудень 2025 року пропонує кілька зручних періодів для квашення капусти з погляду місячних фаз. 

Фази місяця у грудні 2025:

  • 1–4 грудня — зростаючий Місяць;
  • 5 грудня — повний Місяць;
  • 6–19 грудня — спадний Місяць;
  • 20 грудня — молодик;
  • 21–31 грудня — зростаючий Місяць. 

Згідно з астрономічними рекомендаціями та народними прикметами, найкращими днями для квашення капусти вважаються 1–4 грудня та 26–31 грудня

коли квасити капусту в грудні 2025
Квашена капуста на тарілці. Фото: Freepik

Чому саме ці дні

У період зростаючого Місяця (1–4 грудня та 21–31 грудня) бродіння відбувається активніше, що сприяє кращій ферментації капусти. 

Варто уникати засолювання на повню (5 грудня) або на молодик (20 грудня), а також на дні безпосередньо перед ними — процес бродіння в такі дні може бути нестабільним. 

Додаткові поради

Найкраще квасити капусту в ці сприятливі дні — тоді кінцевий продукт буде хрустким, рівномірно перебродить і довго збережеться. 

коли квасити капусту в грудні 2025 за луним календарем
Квашена капуста. Фото: Freepik

За можливості вибирайте пізні сорти капусти, щільні качани — вони краще підходять для тривалого зберігання. 

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить. 

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
