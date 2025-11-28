Відео
Головна Смак Рецепт квашеної капусти, який передається в спадок — без гіркоти

Рецепт квашеної капусти, який передається в спадок — без гіркоти

Дата публікації: 28 листопада 2025 01:04
Рецепт квашеної капусти без гіркоти — приготування за старовинним методом
Квашена капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт квашеної капусти без гіркоти — справжня сімейна традиція, яка передається з покоління в покоління. Капуста виходить хрумкою, ніжно-кислою та абсолютно без гіркоти завдяки точному дозуванню солі та правильному контролю рідини під час ферментації. Цей простий метод дозволяє отримати натуральний смак та аромат домашньої закваски, яку можна подавати як самостійну страву або гарнір.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста щільна — 1 кг;
  • морква — 30 г;
  • сіль — 20 г.

Спосіб приготування

З капусти зняти верхні сухі листки. Нарізати тонкою шинкою ножем або скористатися спеціальною шинковкою. Важливо зважити капусту для точного дозування солі. Моркву натерти на дрібній тертці й додати до капусти. Посипати сіллю та ретельно перемішати руками, віджимати, щоб капуста пустила сік.

рецепт квашеної капусти
Капуста та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати чисту суху трилітрову банку. Щільно наповнити капустою, утрамбовуючи кожен шар, щоб не залишалося повітряних кишень. Банку поставити у глибоку миску та накрити кришкою, залишаючи трохи простору для циркуляції повітря. Тримати при кімнатній температурі 3 дні.

квашена капуста
Капуста в банці. Фото: gospodynka.com.ua

На другий та третій день зливати утворену рідину. Довгою дерев’яною шпажкою проколювати капусту 5–7 разів до дна, щоб виходили гази. Потім повернути в банку зливну рідину, щоб капуста залишалася покритою соком і не засихала.

простий рецепт квашеної капусти
Капуста в банках. Фото: gospodynka.com.ua

На третій день проколоти капусту востаннє, перевірити рівень рідини та ввечері переставити банки в холодильник. Через добу капуста буде готова — хрумка, ніжно-кисла та без гіркоти, готова до подачі як самостійна страва або гарнір.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить. 

капуста салат рецепт квашена капуста ферментовані овочі
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
