Квашена капуста з морквою — класичний рецепт для домашнього приготування

Квашена капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця квашена капуста з морквою виходить ідеальною: ніжна, трохи хрустка та з приємною кислинкою, яка підкреслює свіжість овочів. Ви легко приготуєте її вдома, дотримуючись класичних пропорцій солі та моркви. Уже через кілька днів аромат свіжої капусти наповнить вашу кухню, а смак стане чудовим доповненням до будь-якої страви.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

капуста — 1 кг;

морква — 100 г;

сіль — 20 г;

(на одну трилітрову банку потрібно приблизно 3 кг капусти).

Спосіб приготування

Капусту нарізати, потім шинкувати вручну або в комбайні до однорідності. Моркву очистити та натерти на крупній тертці, додати до капусти. Для більш хрусткого смаку використати менше моркви, для ніжного — трохи більше.

Капуста в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

На кожен кілограм капусти додати 20 г солі, ретельно перемішати руками та трохи розім’яти, щоб виділився сік. Розкласти капусту щільно по чистих банках.

Квашена капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

З цієї кількості виходить приблизно одна трилітрова банка та частина ще однієї меншої. Банки накрити кришками (не герметично) і залишити при кімнатній температурі на 3–4 дні. Щодня проколювати капусту дерев’яною шпажкою, щоб виходив газ. Через три дні вже можна пробувати готову капусту — вона матиме ніжну кислинку, свіжий аромат і приємну хрусткість.

