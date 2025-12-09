Квашена капуста з морквою — класичний рецепт для домашнього приготування

Квашена капуста — класичний рецепт на 1 кг, лише сіль + морква
Ця квашена капуста з морквою виходить ідеальною: ніжна, трохи хрустка та з приємною кислинкою, яка підкреслює свіжість овочів. Ви легко приготуєте її вдома, дотримуючись класичних пропорцій солі та моркви. Уже через кілька днів аромат свіжої капусти наповнить вашу кухню, а смак стане чудовим доповненням до будь-якої страви.
Вам знадобиться:
- капуста — 1 кг;
- морква — 100 г;
- сіль — 20 г;
- (на одну трилітрову банку потрібно приблизно 3 кг капусти).
Спосіб приготування
Капусту нарізати, потім шинкувати вручну або в комбайні до однорідності. Моркву очистити та натерти на крупній тертці, додати до капусти. Для більш хрусткого смаку використати менше моркви, для ніжного — трохи більше.
На кожен кілограм капусти додати 20 г солі, ретельно перемішати руками та трохи розім’яти, щоб виділився сік. Розкласти капусту щільно по чистих банках.
З цієї кількості виходить приблизно одна трилітрова банка та частина ще однієї меншої. Банки накрити кришками (не герметично) і залишити при кімнатній температурі на 3–4 дні. Щодня проколювати капусту дерев’яною шпажкою, щоб виходив газ. Через три дні вже можна пробувати готову капусту — вона матиме ніжну кислинку, свіжий аромат і приємну хрусткість.
