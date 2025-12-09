Відео
Україна
Квашена капуста — класичний рецепт на 1 кг, лише сіль + морква

Квашена капуста — класичний рецепт на 1 кг, лише сіль + морква

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 01:04
Квашена капуста з морквою — класичний рецепт для домашнього приготування
Квашена капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця квашена капуста з морквою виходить ідеальною: ніжна, трохи хрустка та з приємною кислинкою, яка підкреслює свіжість овочів. Ви легко приготуєте її вдома, дотримуючись класичних пропорцій солі та моркви. Уже через кілька днів аромат свіжої капусти наповнить вашу кухню, а смак стане чудовим доповненням до будь-якої страви.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста — 1 кг;
  • морква — 100 г;
  • сіль — 20 г;
  • (на одну трилітрову банку потрібно приблизно 3 кг капусти).

Спосіб приготування

Капусту нарізати, потім шинкувати вручну або в комбайні до однорідності. Моркву очистити та натерти на крупній тертці, додати до капусти. Для більш хрусткого смаку використати менше моркви, для ніжного — трохи більше.

рецепт квашеної капусти
Капуста в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

На кожен кілограм капусти додати 20 г солі, ретельно перемішати руками та трохи розім’яти, щоб виділився сік. Розкласти капусту щільно по чистих банках.

класичний рецепт квашеної капусти
Квашена капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

З цієї кількості виходить приблизно одна трилітрова банка та частина ще однієї меншої. Банки накрити кришками (не герметично) і залишити при кімнатній температурі на 3–4 дні. Щодня проколювати капусту дерев’яною шпажкою, щоб виходив газ. Через три дні вже можна пробувати готову капусту — вона матиме ніжну кислинку, свіжий аромат і приємну хрусткість.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить. 

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
