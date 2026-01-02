Квашена капуста без цукру та води — перевірений рецепт з фото

Квашена капуста без цукру та води — всі секрети приготування
Квашена капуста без цукру та води — це простий і перевірений спосіб приготувати ароматну і корисну закуску після новорічних свят. Капуста з морквою, сіллю та спеціями швидко виділяє сік, а правильне ущільнення і контроль газообміну забезпечують чудовий смак і хрустку текстуру.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- капуста — 1 кг;
- сіль — 20 г;
- морква — 30 г;
- чорний перець горошком — до свого смаку;
- запашний перець горошком — до свого смаку;
- лавровий лист — 2–3 шт.
Спосіб приготування
Капусту очистити від верхніх листків та видалити качан. Моркву натерти на великій тертці, капусту шаткувати дрібними смужками товщиною не більше 5 мм.
Змішати капусту з морквою, додати сіль і добре перемішати, трохи обім'яти, щоб почав виділятися сік. Викласти суміш у глибоку тару, наприклад скляну банку або харчову пластикову бочку, щільно утрамбовуючи шари. Під час викладання додавати чорний і запашний перець, лаврове листя.
Накрити капусту тарілкою та поставити вантаж, залишити при кімнатній температурі 18–20 °C на 6–7 днів. Важливо, щоб капуста була повністю покрита соком. Якщо соку мало, збільшити вагу вантажу.
Протягом цього часу кілька разів протикати капусту паличкою, щоб виходив вуглекислий газ. Готову капусту подавати з цибулею та рослинною олією.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти
Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла.
Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше.
Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової.
Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.
Читайте Новини.LIVE!