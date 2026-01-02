Відео
Квашена капуста без цукру та води — всі секрети приготування

Квашена капуста без цукру та води — всі секрети приготування

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 01:04
Квашена капуста без цукру та води — перевірений рецепт з фото
Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Квашена капуста без цукру та води — це простий і перевірений спосіб приготувати ароматну і корисну закуску після новорічних свят. Капуста з морквою, сіллю та спеціями швидко виділяє сік, а правильне ущільнення і контроль газообміну забезпечують чудовий смак і хрустку текстуру.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста — 1 кг;
  • сіль — 20 г;
  • морква — 30 г;
  • чорний перець горошком — до свого смаку;
  • запашний перець горошком — до свого смаку;
  • лавровий лист — 2–3 шт.

Спосіб приготування

Капусту очистити від верхніх листків та видалити качан. Моркву натерти на великій тертці, капусту шаткувати дрібними смужками товщиною не більше 5 мм.

Змішати капусту з морквою, додати сіль і добре перемішати, трохи обім'яти, щоб почав виділятися сік. Викласти суміш у глибоку тару, наприклад скляну банку або харчову пластикову бочку, щільно утрамбовуючи шари. Під час викладання додавати чорний і запашний перець, лаврове листя.

рецепт квашеної капусти
Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити капусту тарілкою та поставити вантаж, залишити при кімнатній температурі 18–20 °C на 6–7 днів. Важливо, щоб капуста була повністю покрита соком. Якщо соку мало, збільшити вагу вантажу.

Протягом цього часу кілька разів протикати капусту паличкою, щоб виходив вуглекислий газ. Готову капусту подавати з цибулею та рослинною олією.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить. 

капуста салат рецепт квашена капуста ферментовані овочі
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
