Україна
Видео

Постный салат с фасолью и грибами — сытный рецепт на ужин

Постный салат с фасолью и грибами — сытный рецепт на ужин

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 16:04
Теплый постный салат с фасолью и грибами — сытный рецепт вместо обеда или ужина
Теплый постный салат с фасолью и грибами. Фото: кадр из видео

Теплый постный салат с фасолью и грибами — это блюдо, которое легко может заменить полноценный обед или ужин. Благодаря фасоли он получается сытным и питательным, а маринованные шампиньоны добавляют выразительного вкуса и легкой пикантности. Такой салат прекрасно подходит для постного меню, но понравится даже тем, кто не ограничивает себя в выборе продуктов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • салат айсберг — 1 небольшой кочан или по вкусу;
  • фасоль — 250 г;
  • шампиньоны маринованные — 250 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • горчица в зернах — 1 ч. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • масло — 1 неполная ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

Способ приготовления

Фасоль предварительно отварить до мягкости или использовать готовую. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на средней терке. На сковороде разогреть масло, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и готовить несколько минут до мягкости.

рецет пісного салату
Морковь и лук. Фото: кадр из видео

Добавить отваренную фасоль и маринованные шампиньоны (при необходимости нарезать). Прогреть все вместе 3-5 минут, чтобы ингредиенты стали теплыми и соединились между собой.

салат з печерицями та квасолею
Шампиньоны и фасоль. Фото: кадр из видео

Для заправки смешать горчицу в зернах, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и перец.

рецепт салату з печерицями та квасолею
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Салат айсберг порвать руками и выложить на тарелку. Сверху распределить теплую смесь из фасоли и грибов, полить заправкой и сразу подавать к столу.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
