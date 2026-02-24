Теплый постный салат с фасолью и грибами — сытный рецепт вместо обеда или ужина

Постный салат с фасолью и грибами — сытный рецепт на ужин
Теплый постный салат с фасолью и грибами — это блюдо, которое легко может заменить полноценный обед или ужин. Благодаря фасоли он получается сытным и питательным, а маринованные шампиньоны добавляют выразительного вкуса и легкой пикантности. Такой салат прекрасно подходит для постного меню, но понравится даже тем, кто не ограничивает себя в выборе продуктов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- салат айсберг — 1 небольшой кочан или по вкусу;
- фасоль — 250 г;
- шампиньоны маринованные — 250 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- горчица в зернах — 1 ч. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- масло — 1 неполная ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
Фасоль предварительно отварить до мягкости или использовать готовую. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на средней терке. На сковороде разогреть масло, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и готовить несколько минут до мягкости.
Добавить отваренную фасоль и маринованные шампиньоны (при необходимости нарезать). Прогреть все вместе 3-5 минут, чтобы ингредиенты стали теплыми и соединились между собой.
Для заправки смешать горчицу в зернах, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и перец.
Салат айсберг порвать руками и выложить на тарелку. Сверху распределить теплую смесь из фасоли и грибов, полить заправкой и сразу подавать к столу.
