Теплый постный салат с фасолью и грибами — сытный рецепт вместо обеда или ужина

Теплый постный салат с фасолью и грибами. Фото: кадр из видео

Теплый постный салат с фасолью и грибами — это блюдо, которое легко может заменить полноценный обед или ужин. Благодаря фасоли он получается сытным и питательным, а маринованные шампиньоны добавляют выразительного вкуса и легкой пикантности. Такой салат прекрасно подходит для постного меню, но понравится даже тем, кто не ограничивает себя в выборе продуктов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

салат айсберг — 1 небольшой кочан или по вкусу;

фасоль — 250 г;

шампиньоны маринованные — 250 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

горчица в зернах — 1 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик;

лимонный сок — 1 ст. л.;

масло — 1 неполная ст. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Способ приготовления

Фасоль предварительно отварить до мягкости или использовать готовую. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на средней терке. На сковороде разогреть масло, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и готовить несколько минут до мягкости.

Морковь и лук. Фото: кадр из видео

Добавить отваренную фасоль и маринованные шампиньоны (при необходимости нарезать). Прогреть все вместе 3-5 минут, чтобы ингредиенты стали теплыми и соединились между собой.

Шампиньоны и фасоль. Фото: кадр из видео

Для заправки смешать горчицу в зернах, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и перец.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Салат айсберг порвать руками и выложить на тарелку. Сверху распределить теплую смесь из фасоли и грибов, полить заправкой и сразу подавать к столу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов первых блюд

Турецкий крем-суп из чечевицы — это полезно и очень вкусно.

Простой рецепт капустняка с ребрами и с копченым ароматом.

Рецепт супа "Здоровье" для комфорта в желудке — 200 г куриной грудки.

Французский луковый суп — вкусное блюдо в холодное время года.

Наваристый капустняк по рецепту бабушки — все будут просить добавки.

Вкусный домашний суп с сырными клецками — рецепт за 20 минут.

Ароматный грибной суп из шампиньонов — по рецепту свекрови.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась