Салат с пекинской капустой и горошком — быстрый рецепт за 5 минут

Салат с пекинской капустой — рецепт всего из 2-х ингредиентов
Если нужен быстрый и легкий салат к обеду или ужину, этот вариант станет настоящей находкой. Хрустящая пекинская капуста, нежный горошек и ароматная сметанная заправка создают простое, но очень вкусное блюдо.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 1/2 средней головки;
- горошек консервированный — 1 банка;
- зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — пучок.
Для заправки:
- соль — 1/3 ч. л.;
- горчица — 1/2 ч. л.;
- сметана — 4 ст. л.;
- перец черный молотый — 1/4 ч. л.;
- чеснок — 1 большой зубчик.
Способ приготовления
Пекинскую капусту нашинковать тонкими полосками или нарезать произвольными кусочками. Переложить в глубокую миску, удобную для смешивания.
Зелень мелко нарезать и добавить к капусте. Добавить консервированный горошек, предварительно слив лишнюю жидкость. Количество горошка можно регулировать по вкусу.
Для заправки в сметану добавить натертый или пропущенный через пресс чеснок, горчицу, соль и черный перец. Тщательно перемешать до однородности.
Готовую заправку добавить к овощам и хорошо перемешать. Подавать салат сразу после приготовления.
