Салат с пекинской капустой и горошком — быстрый рецепт за 5 минут

Салат с пекинской капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Если нужен быстрый и легкий салат к обеду или ужину, этот вариант станет настоящей находкой. Хрустящая пекинская капуста, нежный горошек и ароматная сметанная заправка создают простое, но очень вкусное блюдо.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

пекинская капуста — 1/2 средней головки;

горошек консервированный — 1 банка;

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — пучок.

Для заправки:

соль — 1/3 ч. л.;

горчица — 1/2 ч. л.;

сметана — 4 ст. л.;

перец черный молотый — 1/4 ч. л.;

чеснок — 1 большой зубчик.

Способ приготовления

Пекинскую капусту нашинковать тонкими полосками или нарезать произвольными кусочками. Переложить в глубокую миску, удобную для смешивания.

Зелень мелко нарезать и добавить к капусте. Добавить консервированный горошек, предварительно слив лишнюю жидкость. Количество горошка можно регулировать по вкусу.

Салат с пекинской капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки в сметану добавить натертый или пропущенный через пресс чеснок, горчицу, соль и черный перец. Тщательно перемешать до однородности.

Готовую заправку добавить к овощам и хорошо перемешать. Подавать салат сразу после приготовления.

