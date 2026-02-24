Видео
Видео

Главная Вкус Салат с пекинской капустой — рецепт всего из 2-х ингредиентов

Салат с пекинской капустой — рецепт всего из 2-х ингредиентов

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 12:04
Салат с пекинской капустой и горошком — быстрый рецепт за 5 минут
Салат с пекинской капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Если нужен быстрый и легкий салат к обеду или ужину, этот вариант станет настоящей находкой. Хрустящая пекинская капуста, нежный горошек и ароматная сметанная заправка создают простое, но очень вкусное блюдо.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 1/2 средней головки;
  • горошек консервированный — 1 банка;
  • зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — пучок.

Для заправки:

  • соль — 1/3 ч. л.;
  • горчица — 1/2 ч. л.;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • перец черный молотый — 1/4 ч. л.;
  • чеснок — 1 большой зубчик.

Способ приготовления

Пекинскую капусту нашинковать тонкими полосками или нарезать произвольными кусочками. Переложить в глубокую миску, удобную для смешивания.

Зелень мелко нарезать и добавить к капусте. Добавить консервированный горошек, предварительно слив лишнюю жидкость. Количество горошка можно регулировать по вкусу.

салат з пекінською капустою
Салат с пекинской капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки в сметану добавить натертый или пропущенный через пресс чеснок, горчицу, соль и черный перец. Тщательно перемешать до однородности.

Готовую заправку добавить к овощам и хорошо перемешать. Подавать салат сразу после приготовления.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

капуста горох салат рецепт пекинская капуста
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
