Салат с пекинской капустой и курицей — этот вкус приятно удивит

Дата публикации 29 января 2026 12:04
Салат с пекинской капустой и копченой курицей — быстрый и нежный рецепт
Салат с пекинской капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат с пекинской капустой и копченой курицей сочетает нежность овощей, аромат копченого мяса и сладкую нотку изюма. Легкий в приготовлении, свежий и очень вкусный — идеальный вариант для быстрого обеда или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 300-350 г;
  • копченый окорок — 200-250 г;
  • изюм — 60-70 г;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • зеленый лук — по своему вкусу;
  • соль — по необходимости.

Способ приготовления

Изюм замочить в теплой воде на несколько минут, чтобы он стал мягким, затем обсушить. Пекинскую капусту тонко нашинковать, чтобы она оставалась нежной.

салат з пекінською капустою
Пекинская капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Копченый окорок очистить от костей и кожицы, нарезать аккуратными кусочками.

рецепт салату з пекінською капустою
Изюм и зеленый лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Зеленый лук мелко нарезать для свежести и аромата.

рецепт салату з пекінською капустою та куркою
Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

В большой миске смешать капусту, копченое мясо, изюм и лук. Добавить майонез постепенно, осторожно перемешивая, чтобы салат оставался воздушным. При необходимости подсолить по своему вкусу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
