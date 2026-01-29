Салат с пекинской капустой и копченой курицей — быстрый и нежный рецепт

Салат с пекинской капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат с пекинской капустой и копченой курицей сочетает нежность овощей, аромат копченого мяса и сладкую нотку изюма. Легкий в приготовлении, свежий и очень вкусный — идеальный вариант для быстрого обеда или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

пекинская капуста — 300-350 г;

копченый окорок — 200-250 г;

изюм — 60-70 г;

майонез — 2-3 ст. л.;

зеленый лук — по своему вкусу;

соль — по необходимости.

Способ приготовления

Изюм замочить в теплой воде на несколько минут, чтобы он стал мягким, затем обсушить. Пекинскую капусту тонко нашинковать, чтобы она оставалась нежной.

Пекинская капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Копченый окорок очистить от костей и кожицы, нарезать аккуратными кусочками.

Изюм и зеленый лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Зеленый лук мелко нарезать для свежести и аромата.

Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

В большой миске смешать капусту, копченое мясо, изюм и лук. Добавить майонез постепенно, осторожно перемешивая, чтобы салат оставался воздушным. При необходимости подсолить по своему вкусу.

