Салат с пекинской капустой и копченой курицей — быстрый и нежный рецепт

Салат с пекинской капустой и курицей — этот вкус приятно удивит
Салат с пекинской капустой и копченой курицей сочетает нежность овощей, аромат копченого мяса и сладкую нотку изюма. Легкий в приготовлении, свежий и очень вкусный — идеальный вариант для быстрого обеда или праздничного стола.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 300-350 г;
- копченый окорок — 200-250 г;
- изюм — 60-70 г;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- зеленый лук — по своему вкусу;
- соль — по необходимости.
Способ приготовления
Изюм замочить в теплой воде на несколько минут, чтобы он стал мягким, затем обсушить. Пекинскую капусту тонко нашинковать, чтобы она оставалась нежной.
Копченый окорок очистить от костей и кожицы, нарезать аккуратными кусочками.
Зеленый лук мелко нарезать для свежести и аромата.
В большой миске смешать капусту, копченое мясо, изюм и лук. Добавить майонез постепенно, осторожно перемешивая, чтобы салат оставался воздушным. При необходимости подсолить по своему вкусу.
