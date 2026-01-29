Відео
Головна Смак Салат з пекінською капустою та куркою — цей смак приємно здивує

Салат з пекінською капустою та куркою — цей смак приємно здивує

Дата публікації: 29 січня 2026 12:04
Салат з пекінською капустою та копченою куркою — швидкий та ніжний рецепт
Салат з пекінською капустою. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат з пекінською капустою та копченою куркою поєднує ніжність овочів, аромат копченого м’яса та солодку нотку родзинок. Легкий у приготуванні, свіжий і дуже смачний — ідеальний варіант для швидкого обіду або святкового столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 300–350 г;
  • копчений окорочок — 200–250 г;
  • родзинки — 60–70 г;
  • майонез — 2–3 ст. л.;
  • зелена цибуля — до свого смаку;
  • сіль — за потреби.

Спосіб приготування

Родзинки замочити в теплій воді на кілька хвилин, щоб вони стали м’якими, потім обсушити. Пекінську капусту тонко нашаткувати, щоб вона залишалася ніжною.

салат з пекінською капустою
Пекінська капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Копчений окорочок очистити від кісток та шкірки, нарізати акуратними шматочками.

рецепт салату з пекінською капустою
Родзинки та зелена цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Зелену цибулю дрібно нарізати для свіжості та аромату.

рецепт салату з пекінською капустою та куркою
Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

У великій мисці змішати капусту, копчене м’ясо, родзинки та цибулю. Додати майонез поступово, обережно перемішуючи, щоб салат залишався повітряним. За необхідності підсолити до свого смаку.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

капуста салат рецепт курка пекінська капуста
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
