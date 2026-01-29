Салат з пекінською капустою та копченою куркою — швидкий та ніжний рецепт

Салат з пекінською капустою. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат з пекінською капустою та копченою куркою поєднує ніжність овочів, аромат копченого м’яса та солодку нотку родзинок. Легкий у приготуванні, свіжий і дуже смачний — ідеальний варіант для швидкого обіду або святкового столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

пекінська капуста — 300–350 г;

копчений окорочок — 200–250 г;

родзинки — 60–70 г;

майонез — 2–3 ст. л.;

зелена цибуля — до свого смаку;

сіль — за потреби.

Спосіб приготування

Родзинки замочити в теплій воді на кілька хвилин, щоб вони стали м’якими, потім обсушити. Пекінську капусту тонко нашаткувати, щоб вона залишалася ніжною.

Пекінська капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Копчений окорочок очистити від кісток та шкірки, нарізати акуратними шматочками.

Родзинки та зелена цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Зелену цибулю дрібно нарізати для свіжості та аромату.

Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

У великій мисці змішати капусту, копчене м’ясо, родзинки та цибулю. Додати майонез поступово, обережно перемішуючи, щоб салат залишався повітряним. За необхідності підсолити до свого смаку.

