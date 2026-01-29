Салат з пекінською капустою та копченою куркою — швидкий та ніжний рецепт

Салат з пекінською капустою та куркою — цей смак приємно здивує
Салат з пекінською капустою та копченою куркою поєднує ніжність овочів, аромат копченого м’яса та солодку нотку родзинок. Легкий у приготуванні, свіжий і дуже смачний — ідеальний варіант для швидкого обіду або святкового столу.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 300–350 г;
- копчений окорочок — 200–250 г;
- родзинки — 60–70 г;
- майонез — 2–3 ст. л.;
- зелена цибуля — до свого смаку;
- сіль — за потреби.
Спосіб приготування
Родзинки замочити в теплій воді на кілька хвилин, щоб вони стали м’якими, потім обсушити. Пекінську капусту тонко нашаткувати, щоб вона залишалася ніжною.
Копчений окорочок очистити від кісток та шкірки, нарізати акуратними шматочками.
Зелену цибулю дрібно нарізати для свіжості та аромату.
У великій мисці змішати капусту, копчене м’ясо, родзинки та цибулю. Додати майонез поступово, обережно перемішуючи, щоб салат залишався повітряним. За необхідності підсолити до свого смаку.
