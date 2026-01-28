Салат із двох інгредієнтів — простий рецепт, який приємно дивує

Салат з яйцями. Фото: smachnenke.com.ua

Іноді саме найпростіші рецепти стають справжнім відкриттям. Цей салат готується всього з двох основних інгредієнтів, але смак виходить несподівано гармонійним і насиченим. Чудовий варіант, коли хочеться чогось легкого, швидкого і без зайвих продуктів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

цибуля синя— 1 шт.

Для маринаду цибулі:

вода — 150 мл.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1–2 ст. л.;

яблучний оцет 6% — 2 ст. л.;

базилік сушений — кілька дрібок.

Додатково:

майонез — 2–4 ст. л.;

зелена цибуля — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати дуже тонкими півкільцями. За потреби злегка пом’яти руками, щоб вона стала м’якшою. У сотейнику з’єднати воду, сіль, цукор і яблучний оцет, довести до кипіння та зняти з вогню.

Цибуля та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сушений базилік і залити гарячим маринадом підготовлену цибулю. Залишити маринуватися щонайменше на 1 годину, щоб смак став м’яким і збалансованим.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Яйця відварити, охолодити та нарізати середнім кубиком. Замариновану цибулю злегка відтиснути від рідини й з’єднати з яйцями. Додати майонез і ретельно перемішати до однорідності. Перед подачею посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею та дати салату постояти 5 хвилин, щоб смаки поєдналися.

