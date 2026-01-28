Салат із двох інгредієнтів — простий рецепт, який приємно дивує

Салат всього з 2 інгредієнтів — ви точно не знали цього рецепту
Іноді саме найпростіші рецепти стають справжнім відкриттям. Цей салат готується всього з двох основних інгредієнтів, але смак виходить несподівано гармонійним і насиченим. Чудовий варіант, коли хочеться чогось легкого, швидкого і без зайвих продуктів.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- цибуля синя— 1 шт.
Для маринаду цибулі:
- вода — 150 мл.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1–2 ст. л.;
- яблучний оцет 6% — 2 ст. л.;
- базилік сушений — кілька дрібок.
Додатково:
- майонез — 2–4 ст. л.;
- зелена цибуля — до свого смаку.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати дуже тонкими півкільцями. За потреби злегка пом’яти руками, щоб вона стала м’якшою. У сотейнику з’єднати воду, сіль, цукор і яблучний оцет, довести до кипіння та зняти з вогню.
Додати сушений базилік і залити гарячим маринадом підготовлену цибулю. Залишити маринуватися щонайменше на 1 годину, щоб смак став м’яким і збалансованим.
Яйця відварити, охолодити та нарізати середнім кубиком. Замариновану цибулю злегка відтиснути від рідини й з’єднати з яйцями. Додати майонез і ретельно перемішати до однорідності. Перед подачею посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею та дати салату постояти 5 хвилин, щоб смаки поєдналися.
