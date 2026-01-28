Відео
Салат всього з 2 інгредієнтів — ви точно не знали цього рецепту

Дата публікації: 28 січня 2026 12:04
Салат із двох інгредієнтів — простий рецепт, який приємно дивує
Салат з яйцями. Фото: smachnenke.com.ua

Іноді саме найпростіші рецепти стають справжнім відкриттям. Цей салат готується всього з двох основних інгредієнтів, але смак виходить несподівано гармонійним і насиченим. Чудовий варіант, коли хочеться чогось легкого, швидкого і без зайвих продуктів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • цибуля синя— 1 шт.

Для маринаду цибулі:

  • вода — 150 мл.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1–2 ст. л.;
  • яблучний оцет 6% — 2 ст. л.;
  • базилік сушений — кілька дрібок.

Додатково:

  • майонез — 2–4 ст. л.;
  • зелена цибуля — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати дуже тонкими півкільцями. За потреби злегка пом’яти руками, щоб вона стала м’якшою. У сотейнику з’єднати воду, сіль, цукор і яблучний оцет, довести до кипіння та зняти з вогню. 

салат з яйцями та цибулею
Цибуля та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сушений базилік і залити гарячим маринадом підготовлену цибулю. Залишити маринуватися щонайменше на 1 годину, щоб смак став м’яким і збалансованим.

рецепт салату з цибулею та яйцями
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Яйця відварити, охолодити та нарізати середнім кубиком. Замариновану цибулю злегка відтиснути від рідини й з’єднати з яйцями. Додати майонез і ретельно перемішати до однорідності. Перед подачею посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею та дати салату постояти 5 хвилин, щоб смаки поєдналися.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

яйця цибуля салат рецепт майонез
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
