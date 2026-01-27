Салат Польський — простий рецепт, який смачніший за Олів’є і Шубу

Салат "Польський" — мало хто знає, смачніший за "Олівʼє" і "Шубу"
Салат "Польський" — це той випадок, коли прості інгредієнти дають несподівано яскравий результат. Він ніжний, соковитий і значно легший за традиційні святкові салати. Чудовий вибір, якщо хочеться чогось нового, але перевірено смачного.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- морква варена — 3 шт.;
- яйця варені — 7 шт.;
- шинка — 200 г;
- перець болгарський червоний — 1 шт.;
- горошок консервований — 200 г;
- кукурудза консервована — 180 г;
- майонез — 3 ст. л.;
- йогурт натуральний — 3 ст. л.;
- сіль — ½ ч. л.;
- чорний мелений перець — ½ ч. л.
Спосіб приготування
Варену моркву очистити та нарізати акуратним дрібним кубиком. Яйця також нарізати кубиками, намагаючись зберегти рівну текстуру. Шинку нарізати приблизно такого ж розміру, щоб салат виглядав гармонійно.
Червоний болгарський перець очистити від насіння й нарізати дрібними кубиками. Консервований горошок і кукурудзу відцідити від рідини та додати до підготовлених інгредієнтів.
В окремій мисці з’єднати майонез і натуральний йогурт, додати сіль і чорний мелений перець. Добре перемішати до однорідної, ніжної заправки.
Заправити салат, обережно перемішати, щоб інгредієнти рівномірно поєдналися між собою. Подавати одразу або після короткого охолодження.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.
Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!