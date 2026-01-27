Салат Польський — простий рецепт, який смачніший за Олів’є і Шубу

Салат "Польський". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Польський" — це той випадок, коли прості інгредієнти дають несподівано яскравий результат. Він ніжний, соковитий і значно легший за традиційні святкові салати. Чудовий вибір, якщо хочеться чогось нового, але перевірено смачного.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

морква варена — 3 шт.;

яйця варені — 7 шт.;

шинка — 200 г;

перець болгарський червоний — 1 шт.;

горошок консервований — 200 г;

кукурудза консервована — 180 г;

майонез — 3 ст. л.;

йогурт натуральний — 3 ст. л.;

сіль — ½ ч. л.;

чорний мелений перець — ½ ч. л.

Спосіб приготування

Варену моркву очистити та нарізати акуратним дрібним кубиком. Яйця також нарізати кубиками, намагаючись зберегти рівну текстуру. Шинку нарізати приблизно такого ж розміру, щоб салат виглядав гармонійно.

Морква та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Червоний болгарський перець очистити від насіння й нарізати дрібними кубиками. Консервований горошок і кукурудзу відцідити від рідини та додати до підготовлених інгредієнтів.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці з’єднати майонез і натуральний йогурт, додати сіль і чорний мелений перець. Добре перемішати до однорідної, ніжної заправки.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити салат, обережно перемішати, щоб інгредієнти рівномірно поєдналися між собою. Подавати одразу або після короткого охолодження.

