Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "Польський" — мало хто знає, смачніший за "Олівʼє" і "Шубу"

Салат "Польський" — мало хто знає, смачніший за "Олівʼє" і "Шубу"

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 13:54
Салат Польський — простий рецепт, який смачніший за Олів’є і Шубу
Салат "Польський". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Польський" — це той випадок, коли прості інгредієнти дають несподівано яскравий результат. Він ніжний, соковитий і значно легший за традиційні святкові салати. Чудовий вибір, якщо хочеться чогось нового, але перевірено смачного.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • морква варена — 3 шт.;
  • яйця варені — 7 шт.;
  • шинка — 200 г;
  • перець болгарський червоний — 1 шт.;
  • горошок консервований — 200 г;
  • кукурудза консервована — 180 г;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • йогурт натуральний — 3 ст. л.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • чорний мелений перець — ½ ч. л.

Спосіб приготування

Варену моркву очистити та нарізати акуратним дрібним кубиком. Яйця також нарізати кубиками, намагаючись зберегти рівну текстуру. Шинку нарізати приблизно такого ж розміру, щоб салат виглядав гармонійно.

рецепт салату з ковбасою
Морква та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Червоний болгарський перець очистити від насіння й нарізати дрібними кубиками. Консервований горошок і кукурудзу відцідити від рідини та додати до підготовлених інгредієнтів.

рецепт смачного салату
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці з’єднати майонез і натуральний йогурт, додати сіль і чорний мелений перець. Добре перемішати до однорідної, ніжної заправки.

рецепт смачного салату з шинкою
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити салат, обережно перемішати, щоб інгредієнти рівномірно поєдналися між собою. Подавати одразу або після короткого охолодження.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

салат рецепт олів'є салат шуба закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації