Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат "Польский" — мало кто знает, вкуснее "Оливье" и "Шубы"

Салат "Польский" — мало кто знает, вкуснее "Оливье" и "Шубы"

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 13:54
Салат Польский — простой рецепт, который вкуснее Оливье и Шубы
Салат "Польский". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Польский" — это тот случай, когда простые ингредиенты дают неожиданно яркий результат. Он нежный, сочный и значительно легче традиционных праздничных салатов. Отличный выбор, если хочется чего-то нового, но проверенно вкусного.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • морковь вареная — 3 шт.;
  • яйца вареные — 7 шт.;
  • ветчина — 200 г;
  • перец болгарский красный — 1 шт.;
  • горошек консервированный — 200 г;
  • кукуруза консервированная — 180 г;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • йогурт натуральный — 3 ст. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • черный молотый перец — ½ ч. л.

Способ приготовления

Вареную морковь очистить и нарезать аккуратным мелким кубиком. Яйца также нарезать кубиками, стараясь сохранить ровную текстуру. Ветчину нарезать примерно такого же размера, чтобы салат выглядел гармонично.

рецепт салату з ковбасою
Морковь и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Красный болгарский перец очистить от семян и нарезать мелкими кубиками. Консервированный горошек и кукурузу отцедить от жидкости и добавить к подготовленным ингредиентам.

рецепт смачного салату
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске соединить майонез и натуральный йогурт, добавить соль и черный молотый перец. Хорошо перемешать до однородной, нежной заправки.

рецепт смачного салату з шинкою
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Заправить салат, осторожно перемешать, чтобы ингредиенты равномерно соединились между собой. Подавать сразу или после короткого охлаждения.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

салат рецепт оливье салат шуба закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации