Салат Польский — простой рецепт, который вкуснее Оливье и Шубы

Салат "Польский" — мало кто знает, вкуснее "Оливье" и "Шубы"
Салат "Польский" — это тот случай, когда простые ингредиенты дают неожиданно яркий результат. Он нежный, сочный и значительно легче традиционных праздничных салатов. Отличный выбор, если хочется чего-то нового, но проверенно вкусного.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- морковь вареная — 3 шт.;
- яйца вареные — 7 шт.;
- ветчина — 200 г;
- перец болгарский красный — 1 шт.;
- горошек консервированный — 200 г;
- кукуруза консервированная — 180 г;
- майонез — 3 ст. л.;
- йогурт натуральный — 3 ст. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- черный молотый перец — ½ ч. л.
Способ приготовления
Вареную морковь очистить и нарезать аккуратным мелким кубиком. Яйца также нарезать кубиками, стараясь сохранить ровную текстуру. Ветчину нарезать примерно такого же размера, чтобы салат выглядел гармонично.
Красный болгарский перец очистить от семян и нарезать мелкими кубиками. Консервированный горошек и кукурузу отцедить от жидкости и добавить к подготовленным ингредиентам.
В отдельной миске соединить майонез и натуральный йогурт, добавить соль и черный молотый перец. Хорошо перемешать до однородной, нежной заправки.
Заправить салат, осторожно перемешать, чтобы ингредиенты равномерно соединились между собой. Подавать сразу или после короткого охлаждения.
