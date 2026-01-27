Салат Польский — простой рецепт, который вкуснее Оливье и Шубы

Салат "Польский". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Польский" — это тот случай, когда простые ингредиенты дают неожиданно яркий результат. Он нежный, сочный и значительно легче традиционных праздничных салатов. Отличный выбор, если хочется чего-то нового, но проверенно вкусного.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

морковь вареная — 3 шт.;

яйца вареные — 7 шт.;

ветчина — 200 г;

перец болгарский красный — 1 шт.;

горошек консервированный — 200 г;

кукуруза консервированная — 180 г;

майонез — 3 ст. л.;

йогурт натуральный — 3 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

черный молотый перец — ½ ч. л.

Способ приготовления

Вареную морковь очистить и нарезать аккуратным мелким кубиком. Яйца также нарезать кубиками, стараясь сохранить ровную текстуру. Ветчину нарезать примерно такого же размера, чтобы салат выглядел гармонично.

Морковь и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Красный болгарский перец очистить от семян и нарезать мелкими кубиками. Консервированный горошек и кукурузу отцедить от жидкости и добавить к подготовленным ингредиентам.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске соединить майонез и натуральный йогурт, добавить соль и черный молотый перец. Хорошо перемешать до однородной, нежной заправки.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Заправить салат, осторожно перемешать, чтобы ингредиенты равномерно соединились между собой. Подавать сразу или после короткого охлаждения.

