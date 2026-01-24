Салат Нежность — быстрый и вкусный рецепт с курицей и ананасами

Салат "Нежность" — понадобится 400 копченой курицы и 3 яйца
Салат "Нежность" получается легким, нежным и очень сытным одновременно. Его вкус сочетает копченую курицу, сладкую консервированную кукурузу и ананасы, а дополнение сыра и яиц делает блюдо гармоничным и насыщенным. Этот салат быстро готовится и идеально подходит как для будничного обеда, так и для праздничного стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- копченая курица — 400 г;
- ананасы консервированные — 200 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- кукуруза консервированная — 200 г;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- черный молотый перец — 1/2 ч. л.;
- зелень — для подачи.
Способ приготовления
Копченую курицу нарезать мелкими кубиками. Ананасы и вареные яйца нарезать такими же небольшими кусочками. Сыр натереть на средней терке. Все ингредиенты переложить в большую миску, добавить консервированную кукурузу.
Добавить майонез, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешать все компоненты до равномерного распределения заправки.
По желанию майонез можно заменить смесью натурального йогурта, горчицы и лимонного сока для более легкой версии салата. Перед подачей украсить салат свежей зеленью.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".
Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.
Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.
Читайте Новини.LIVE!