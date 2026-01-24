Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат "Нежность" — понадобится 400 копченой курицы и 3 яйца

Салат "Нежность" — понадобится 400 копченой курицы и 3 яйца

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 12:04
Салат Нежность — быстрый и вкусный рецепт с курицей и ананасами
Салат "Нежность". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Нежность" получается легким, нежным и очень сытным одновременно. Его вкус сочетает копченую курицу, сладкую консервированную кукурузу и ананасы, а дополнение сыра и яиц делает блюдо гармоничным и насыщенным. Этот салат быстро готовится и идеально подходит как для будничного обеда, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • копченая курица — 400 г;
  • ананасы консервированные — 200 г;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • кукуруза консервированная — 200 г;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • черный молотый перец — 1/2 ч. л.;
  • зелень — для подачи.

Способ приготовления

Копченую курицу нарезать мелкими кубиками. Ананасы и вареные яйца нарезать такими же небольшими кусочками. Сыр натереть на средней терке. Все ингредиенты переложить в большую миску, добавить консервированную кукурузу.

салат з копченою куркою, ананасами, яйцями
Майонез и салат. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить майонез, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешать все компоненты до равномерного распределения заправки.

салат з копченою куркою, ананасами та яйцями
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

По желанию майонез можно заменить смесью натурального йогурта, горчицы и лимонного сока для более легкой версии салата. Перед подачей украсить салат свежей зеленью.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

салат рецепт курица кукуруза ананас
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации