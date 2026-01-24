Салат Нежность — быстрый и вкусный рецепт с курицей и ананасами

Салат "Нежность". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Нежность" получается легким, нежным и очень сытным одновременно. Его вкус сочетает копченую курицу, сладкую консервированную кукурузу и ананасы, а дополнение сыра и яиц делает блюдо гармоничным и насыщенным. Этот салат быстро готовится и идеально подходит как для будничного обеда, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

копченая курица — 400 г;

ананасы консервированные — 200 г;

яйца вареные — 3 шт.;

сыр твердый — 100 г;

кукуруза консервированная — 200 г;

майонез — 3 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

черный молотый перец — 1/2 ч. л.;

зелень — для подачи.

Способ приготовления

Копченую курицу нарезать мелкими кубиками. Ананасы и вареные яйца нарезать такими же небольшими кусочками. Сыр натереть на средней терке. Все ингредиенты переложить в большую миску, добавить консервированную кукурузу.

Майонез и салат. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить майонез, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешать все компоненты до равномерного распределения заправки.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

По желанию майонез можно заменить смесью натурального йогурта, горчицы и лимонного сока для более легкой версии салата. Перед подачей украсить салат свежей зеленью.

