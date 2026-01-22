Салат с пекинской капустой и колбасой — простой рецепт

Салат с пекинской капустой и колбасой. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат с пекинской капустой и колбасой удачно сочетает нежность свежих овощей и сытность мясных ингредиентов. Он готовится быстро, не требует сложных продуктов и всегда получается сбалансированным на вкус. Благодаря яйцам и кукурузе салат хорошо насыщает, но остается легким.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

пекинская капуста — 1 шт.;

охотничьи сосиски или колбаса — 3 шт.;

яйца вареные — 2 шт.;

кукуруза консервированная — 200 г;

морковь сырая — 1 шт.;

соль — по своему вкусу;

перец молотый или смесь перцев — по своему вкусу;

чеснок сушеный — 1 ч. л.;

майонез — 3-4 ст. л.;

сухарики — по желанию;

зелень — по желанию.

Способ приготовления

Пекинскую капусту тонко нарезать и переложить в глубокую миску. Колбасу или охотничьи сосиски нарезать небольшими кусочками и добавить к капусте. Вареные яйца очистить, нарезать средними кубиками и переложить в салатник. Добавить консервированную кукурузу, предварительно слив жидкость. Морковь очистить и натереть на крупной терке, добавить к остальным ингредиентам.

Колбаски и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Посолить салат по вкусу, добавить молотый перец или смесь перцев, всыпать сушеный чеснок. Хорошо перемешать все ингредиенты без заправки, чтобы специи равномерно распределились.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить майонез и еще раз тщательно перемешать до однородности. По желанию заменить майонез соусом, йогуртом или растительным маслом.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить готовый салат в салатник. Перед подачей добавить сухарики и посыпать зеленью по желанию. Подавать сразу или после короткого охлаждения в холодильнике.

