Україна
Салат с пекинской капустой и колбасой — сытный и вкусный

Дата публикации 22 января 2026 13:04
Салат с пекинской капустой и колбасой — простой рецепт
Салат с пекинской капустой и колбасой. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат с пекинской капустой и колбасой удачно сочетает нежность свежих овощей и сытность мясных ингредиентов. Он готовится быстро, не требует сложных продуктов и всегда получается сбалансированным на вкус. Благодаря яйцам и кукурузе салат хорошо насыщает, но остается легким.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 1 шт.;
  • охотничьи сосиски или колбаса — 3 шт.;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • кукуруза консервированная — 200 г;
  • морковь сырая — 1 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец молотый или смесь перцев — по своему вкусу;
  • чеснок сушеный — 1 ч. л.;
  • майонез — 3-4 ст. л.;
  • сухарики — по желанию;
  • зелень — по желанию.

Способ приготовления

Пекинскую капусту тонко нарезать и переложить в глубокую миску. Колбасу или охотничьи сосиски нарезать небольшими кусочками и добавить к капусте. Вареные яйца очистить, нарезать средними кубиками и переложить в салатник. Добавить консервированную кукурузу, предварительно слив жидкость. Морковь очистить и натереть на крупной терке, добавить к остальным ингредиентам.

салат з пекінською капустою
Колбаски и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Посолить салат по вкусу, добавить молотый перец или смесь перцев, всыпать сушеный чеснок. Хорошо перемешать все ингредиенты без заправки, чтобы специи равномерно распределились.

рецепт салату з пекінською капустою
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить майонез и еще раз тщательно перемешать до однородности. По желанию заменить майонез соусом, йогуртом или растительным маслом.

рецепт салату з пекінською капустою та ковбасками
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить готовый салат в салатник. Перед подачей добавить сухарики и посыпать зеленью по желанию. Подавать сразу или после короткого охлаждения в холодильнике.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

капуста салат рецепт пекинская капуста колбаса
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
