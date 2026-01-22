Салат с пекинской капустой и колбасой — простой рецепт

Салат с пекинской капустой и колбасой — сытный и вкусный
Этот салат с пекинской капустой и колбасой удачно сочетает нежность свежих овощей и сытность мясных ингредиентов. Он готовится быстро, не требует сложных продуктов и всегда получается сбалансированным на вкус. Благодаря яйцам и кукурузе салат хорошо насыщает, но остается легким.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 1 шт.;
- охотничьи сосиски или колбаса — 3 шт.;
- яйца вареные — 2 шт.;
- кукуруза консервированная — 200 г;
- морковь сырая — 1 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- перец молотый или смесь перцев — по своему вкусу;
- чеснок сушеный — 1 ч. л.;
- майонез — 3-4 ст. л.;
- сухарики — по желанию;
- зелень — по желанию.
Способ приготовления
Пекинскую капусту тонко нарезать и переложить в глубокую миску. Колбасу или охотничьи сосиски нарезать небольшими кусочками и добавить к капусте. Вареные яйца очистить, нарезать средними кубиками и переложить в салатник. Добавить консервированную кукурузу, предварительно слив жидкость. Морковь очистить и натереть на крупной терке, добавить к остальным ингредиентам.
Посолить салат по вкусу, добавить молотый перец или смесь перцев, всыпать сушеный чеснок. Хорошо перемешать все ингредиенты без заправки, чтобы специи равномерно распределились.
Добавить майонез и еще раз тщательно перемешать до однородности. По желанию заменить майонез соусом, йогуртом или растительным маслом.
Переложить готовый салат в салатник. Перед подачей добавить сухарики и посыпать зеленью по желанию. Подавать сразу или после короткого охлаждения в холодильнике.
